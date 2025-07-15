陸劇古裝女神摘De Beers代言！高級珠寶新作美鑽刻畫樹木千姿百態

唯一始於鑽石之源的倫敦珠寶品牌 De Beers於巴黎高級訂製時裝週期間發表Essence of Nature 高級珠寶系列第二篇章，延續今年一月份率先亮相的第一篇章作品，歌頌樹木的壯麗之美與其雋永寓意。品牌與於日前宣布古裝劇女神白鹿出任最新品牌大使，於形象廣告中演繹Portraits of Nature高級珠寶。

Essence of Nature兩個篇章共 42 件作品中已曝光共25件珠寶，第二篇由4組作品組成，靈感分別來自De Beers的四大鑽石原產地中獨具代表性的四種樹木，從樹幹與枝條的蒼勁紋理，到亭亭如蓋的優雅樹冠與繁花。Camelthorn Resilience套組精美雕琢的樹木紋理，向納米比亞沙漠中特有的駱駝刺樹致敬；Baobab Magnitude套組的靈感來源則是享有「生命之樹」美譽、生長於波札那的古老樹種——猴麵包樹；Jacaranda Bloom套組以南非絢爛的藍花楹樹為設計靈感；Maple Colours套組以刻畫的則是加拿大的國樹楓樹，也是品牌重要的鑽石礦脈所在地。 De Beers Essence of Nature高級珠寶系列Baobab Magnitude鑽石吊墜項鍊與胸針。圖／De Beers提供 De Beers Essence of Nature高級珠寶系列Maple Colours鑽石戒指。圖／De Beers提供 De Beers Essence of Nature高級珠寶系列Jacaranda Bloom鑽石與琺瑯皇冠式戒指。圖／De Beers提供 De Beers Essence of Nature高級珠寶系列Camelthorn Resilience鑽石手鐲。圖／De Beers提供