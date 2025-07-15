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陸劇古裝女神摘De Beers代言！高級珠寶新作美鑽刻畫樹木千姿百態
唯一始於鑽石之源的倫敦珠寶品牌 De Beers於巴黎高級訂製時裝週期間發表Essence of Nature 高級珠寶系列第二篇章，延續今年一月份率先亮相的第一篇章作品，歌頌樹木的壯麗之美與其雋永寓意。品牌與於日前宣布古裝劇女神白鹿出任最新品牌大使，於形象廣告中演繹Portraits of Nature高級珠寶。
Essence of Nature兩個篇章共 42 件作品中已曝光共25件珠寶，第二篇由4組作品組成，靈感分別來自De Beers的四大鑽石原產地中獨具代表性的四種樹木，從樹幹與枝條的蒼勁紋理，到亭亭如蓋的優雅樹冠與繁花。Camelthorn Resilience套組精美雕琢的樹木紋理，向納米比亞沙漠中特有的駱駝刺樹致敬；Baobab Magnitude套組的靈感來源則是享有「生命之樹」美譽、生長於波札那的古老樹種——猴麵包樹；Jacaranda Bloom套組以南非絢爛的藍花楹樹為設計靈感；Maple Colours套組以刻畫的則是加拿大的國樹楓樹，也是品牌重要的鑽石礦脈所在地。
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