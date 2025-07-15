演唱會效應帶動北高住房熱 搜尋激增

演唱會帶動旅遊經濟，據訂房網站觀察，台北與高雄因「演唱會效應」成為今夏最受矚目的旅遊熱點，而高雄更登上亞洲夏季平價旅遊城市之一。

近年來不少國際藝人來台開唱，也帶動旅遊經濟，旅遊平台Agoda發布新聞稿表示，「演唱會效應」已帶動台北、高雄成為旅遊熱潮，其中蘇打綠演唱會讓國際搜尋量激增翻倍，以來自日本、澳門旅客的搜尋量為主。

國際樂壇小天后卡蜜拉（Camila Cabello）的演出也引發關注，泰國旅客搜尋成長高達493%，顯示台北、高雄2大城市透過大型活動成功吸引觀光人潮。

另外，根據Agoda公布的6月至8月「亞洲夏季最平價旅遊城市」榜單，台灣代表高雄則是以新台幣2629元奪下一席之地，名列第8名。

Agoda表示，現在的旅客越來越重視高體驗又不傷荷包的旅遊地點，今年夏天高雄正是一個能創造美好回憶、又價格實惠的亞洲熱門選擇，從充滿各式美食的夜市，到迷人的港都風光與文化景點，高雄應有盡有，讓旅客玩得盡興又不用擔心預算。