Boucheron Impermanence高級珠寶巧納日式花道美 呈現法式野趣二部曲

法國珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）日前發表了2025年的Carte Blanche, Impermanence全新高級珠寶系列，品牌創意總監Claire Choisne結合了日本花藝（Ikebana）與侘寂（Wabi-Sabi）兩種美學意識，創造出六幅植物景象，同時光線的明暗也被納入設計維度，展現了日本文豪谷崎潤一郎筆下的陰翳之美。

Boucheron一年發表兩季的高級珠寶系列，其中上半年的「Histoire de Style」是從典藏系列中重新演繹、下半年的「Carte Blanche」則是品牌創意總監Claire Choisne入無生有、全新創造的奇想創意，包含2021年以「全息塗層」為概念的Holographique、2022年以世界地景奇觀為概念的Ailleurs、2023年以錯視藝術與色彩為靈感的More is More、2024年以冰島之水為靈感的Or Bleu，每一年都令人嘖嘖稱奇、踏入無人知曉（見聞）的珠寶絕境。

2025年的Carte Blanche, Impermanence全新高級珠寶系列以Impermanence為名，Impermanence為無常之意，同時結合了日本花道與日本美學中的「侘寂」，前者強調時間的流動與四季的更迭，後者則強調心靈的平靜與歲月流逝的感受。

為此本次Boucheron的Carte Blanche, Impermanence高級珠寶將所有珠寶分類為六「組」（Composition），每一組都像一幅已經完成的日本花藝作品，同時結合了昆蟲與花卉；Composition n°6為「鬱金香、尤加利葉、蜻蜓」、Composition n°5為「薊草、犀角金龜甲蟲」、Composition n°4為「仙客來、燕麥穗、毛蟲、蝴蝶」、Composition n°3為「鳶尾花、紫藤花、鹿角鍬形蟲」、Composition n°2為「木蘭花、竹節蟲」、Composition n°1則為「罌粟花、香豌豆花、蝴蝶」；六「組」珠寶各自可拆分為頭飾、項鍊、胸針、肩針、手環、髮飾、雙指戒......全數28款作品，延續了2025年上半年Histoire de Style高級珠寶以Untamed Nature「不羈自然」系列為主題的法式田園野趣，或也可視為Boucheron與創意總監Claire Choisne的「法式野趣二部曲」。