星級二重奏！葉志光×陳泰榮師徒聯手、簡天才×吳志偉打造台法盛宴

擁有米其林一星殊榮的高雄中餐廳「雋」，7月18、19日將以「傳統．經典」為主題，舉行限定三場的主題餐會，由為多國元首與政商名流掌杓的粵菜名廚葉志光，攜手雋廚藝總監陳泰榮，師徒聯手獻藝，打造出雋永的匠人之作。

葉志光出身於香港，五十年刀火生涯，曾任職香港麗嘉酒店、文華東方酒店、新加坡多間星級餐廳，更曾多次為普丁、李光耀、李嘉誠等國際政商名流親自掌杓。擅長演繹廣東老菜，講求刀工火候與工序，作品蘊含深厚底蘊與細緻技藝，堪稱粵菜殿堂級大師，同時也是米其林三星名廚陳泰榮始終景仰的精神導師。

此次雙主廚攜手，順應節氣、擷取旬味，結合技藝與在地食材，並以曾經在香港飯店、婚宴場上的經典老菜為靈感，重現道地風味。以其中一道「科甲上湯燉排翅」為例，取「科甲」之意，象徵金榜題名、功成名就，是傳統粵宴中極具喜氣與象徵意義的菜式。料理中的冬瓜要先雕花、挑色，再夾入金華火腿的鹹香，與整片包翅，藉由文火熬出清透的湯味，著重火候的精準掌控，不僅傳統，更是技藝與經驗累積的功夫。

本次葉志光×陳泰榮餐會」將於7月18日晚餐、7月19日午餐與晚餐時段登場，即日起已開放預約，每人8,880元，席位有限，售完為止。

連續三年獲得米其林一星肯定的「欣葉．鐘菜」，在五週年之際推出跨界餐會「寫給未來的台菜札記」，邀請高雄米其林綠星餐廳「THOMAS CHIEN Restaurant」廚藝總監簡天才，攜手品牌主廚吳志偉，共同以台灣文化融合的島嶼特性為出發點，首度將法餐餐敘節奏以Fine Dining的概念與技法導入台菜宴席，描繪出台菜宴席的全新可能性。

本次合作源於2024年欣葉團隊南下客座的交流經驗，雙方在菜色設計與文化視角高度契合，也衍生打造「文化共融型」台菜的思考。在雙主廚攜手之下，首度模擬Fine Dining形式結合法餐出菜節奏，以基礎法餐為骨架，分為開胃菜（Amuse-bouche）、前菜（Appetizer）、主食（Plat principal）、餐後小點（Petit four）四大上菜節奏，將之細分為「2、4、4、2」道菜，總共12道菜餚，也象徵台式宴席六六大順，成雙成對的宴席寓意。

12道料理中，不但菜序充滿巧思，也將台式與法式的烹飪技法充分交融，其中開胃菜「三味初語」，以奇數「三道」表達款待重要賓客之意，兩位主廚分別呈上春泥擁翠螺、孔雀烏魚子、春蔬捲捲等三道小品。第二式開胃菜「芙蓉藏珠」轉為溫熱暖心的蒸蛋料理，藉由適量的魚子醬淋汁點綴，將蟹黃、蟹肉蒸蛋增添法式樣貌。

湯品「海濤煨語」大膽將經典的「魷魚螺肉蒜」濃湯轉為清湯表現，藉此向法式澄清湯致意，不僅加入新鮮干貝、鮑魚及螺肉，同時保留罐頭螺肉傳統元素。其他如「玉肫時蔬」、「煦蔬微光」、「潮生海山」等創作，也是在傳統與創新間精準拿捏，體現東西交會的設計巧思。