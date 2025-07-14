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暑假出國「這3樣」行李最常卡關 這款商品去日本絕對不能帶

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
行動電源不得放入托運行李，必須隨身攜帶上飛機，且電池容量也有限制。圖／486團購提供
行動電源不得放入托運行李，必須隨身攜帶上飛機，且電池容量也有限制。圖／486團購提供

暑假出國潮來襲，雖然是老生常談但總有粗心的旅客在安檢時被迫拋棄不合航空規定的用品。根據486團購觀察，最常被詢問能否帶上飛機的前3名物品為：行動電源、隨身風扇與整髮器，這幾個大家經常攜帶出國卻也容易「卡關」的商品，一定要事先確認規格是否符合規定，避免在安檢處被迫丟棄。

行動電源不管大小都需隨身攜帶、不得托運，且電池容量須低於100Wh，若介於100Wh至160Wh間，則需事先向航空公司申請許可才能攜帶。電源本體應清楚標示容量，並建議放入隨身背包。近年行動電源造成的飛安問題頻傳，部分航空還會要求不能放置機艙行李櫃，且飛航途中不能使用。

另外，隨身風扇目前款式多使用鋰電池，若為內建不可拆卸款，容量不高者可隨身帶上機；可拆式電池則必須單獨包裝、妥善絕緣。提醒勿撕除風扇上標示電池規格的貼紙，否則可能會無法通過檢查。

而另一個陷阱則是整髮器，能否攜帶依電池設計而定，插電式產品可手提或托運皆可，無線款若為不可拆卸鋰電池者，部分國際機場已明文禁止攜帶，國人最常遇到狀況的就是日本，無論是手提還是託運都不行，也不能從日本採購回台。若為可拆式設計，應先將電池取下，依備用鋰電池規範包裝，主機可自行選擇托運或隨身。

充電式隨身風扇通常可隨身攜帶登機。圖／486團購提供
充電式隨身風扇通常可隨身攜帶登機。圖／486團購提供
出國建議攜帶插電式整髮器，無線款式受到管制，部分機場和航空公司已明文禁止攜帶。圖／486團購提供
出國建議攜帶插電式整髮器，無線款式受到管制，部分機場和航空公司已明文禁止攜帶。圖／486團購提供

日本 安檢

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