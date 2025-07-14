旅遊美髮神器！TESCOM迷你吹風機全球通用 ghd捲髮梳吹風機2合1超方便

隨著全球掀起旅遊熱潮，行動美髮需求日益提升，出國也要隨時美美的！但飯店所附吹風機往往面臨「風力不足、體積笨重、不利造型」等問題，難以滿足旅途中的整髮需求。

日本美髮品牌TESCOM推出全新TD860 miniGO國際自動變壓摺疊修護離子吹風機，主打輕巧機身與專業效能，採用11萬轉高速BLDC馬達，搭配氣流優化技術與渦輪葉片設計，最重要的是重量僅330克、摺疊後僅約手機大小，仍能展現沙龍等級吹整效率。另外一大亮點則為內建智慧變壓系統，可自動辨識全球各地電壓環境（100V至240V），免手動切換，實現真正「即插即用、全球通用」，大幅提升旅行安全與便利性。

TD860 miniGO同步搭載「雙重修護離子科技」，釋放正負離子達成抗毛躁與深層保濕效果，有效改善染燙髮質與乾燥受損，維持柔順光澤。無論是觀光旅人、空服員、健身族或商務人士，皆可在行程中快速整髮，保持完美造型。

如果是有進階捲髮造型需求的消費者，ghd近期推出全新duet blowdry二合一捲髮梳吹風機，結合吹整與造型雙效功能，搭載專利熱能氣流交換科技，可從濕髮直接吹整為蓬鬆柔順捲髮，延續品牌自豪的溫控技術，帶來零熱傷害、3倍豐盈、零毛躁與增加50%光澤度的美髮效果。

全新專利技術透過熱能橢圓面板，將溫度精準控制在120°C，並以每秒400次的智慧偵測技術確保髮絲溫度一致；結合具加熱功能的防纏繞齒梳與超光滑塗層，確保所有髮質均能輕鬆吹整不糾結。獨特空氣濾網設計與高效BLDC數位式變頻馬達，提升風量與風速，同時維持穩定氣流輸出，實現快速乾髮與高效造型。