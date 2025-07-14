創見MagSafe磁吸式行動固態硬碟ESD420輕巧上市

全球儲存領導品牌－創見資訊(Transcend Information, Inc.)推出全新磁吸式行動固態硬碟ESD420，採用磁吸設計，可穩固吸附於支援MagSafe的iPhone或其他具磁性的裝置與配件上，使用更直覺，攜帶更便利。ESD420擁有20Gbps 高速傳輸，讀寫速度高達2,000MB/s，並具備連續高速寫入功能，支援iPhone 4K ProRes格式錄影；重量僅48克，輕巧便攜，提供高達4TB的超大容量，可輕鬆儲存大量文件、4K/8K高畫質影片與多媒體檔案，是戶外攝影師、影音剪輯師與內容創作者的理想行動儲存解決方案。

創見表示，ESD420行動固態硬碟採用磁吸設計，可穩固吸附於支援MagSafe的iPhone，或其他具磁性的裝置與配件上，實現更直覺、更便利的行動儲存體驗，無論是戶外拍攝、旅行途中，或工作出差與外出會議，皆能即時擴充行動裝置容量，快速備份珍貴檔案，輕鬆應對各種資料儲存需求。

此外還具備支援超高速USB 20Gbps傳輸，具備固態硬碟等級的卓越性能，搭載SLC Cache技術，釋放高達2,000MB/s的極致讀寫速度，ESD420更具備連續高速寫入功能，可直接在iPhone等裝置錄製4K ProRes影片，畫面流暢不延遲，隨時隨地捕捉創作靈感。

同時通過MIL-STD-810G美國軍規落摔測試，採用堅固耐用的外型設計，為珍貴資料提供可靠防護，無論在戶外拍攝、旅途中或日常工作場景，皆可安心隨行。

創見進一步強調，ESD420重量僅48克，尺寸如掌心大小，輕鬆收納於口袋或背包內，攜帶零負擔。ESD420提供香檳金與鐵灰兩款質感色系、並具備高達4TB的超大容量，不僅擁有充足備份空間，更可盡情儲存高解析度照片、4K/8K影片與多媒體檔案，讓創作與工作無限延伸。

此外，隨附一條USB Type-C傳輸線，可相容於具備USB Type-C的桌機、筆電或其他行動裝置，支援Windows、macOS、iOS、iPadOS與Android作業系統，無論是桌機、筆電、平板、手機或是家用電玩主機，皆可輕鬆連接，暢享高速傳輸與大容量儲存，全面滿足多元應用需求。