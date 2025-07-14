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菲董快閃亮相香港LV男裝限定店 驚喜合體劉以豪

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Pharell Williams與劉以豪出席路易威登2025秋冬男裝系列香港置地廣場期間限定店。圖／路易威登提供
Pharell Williams與劉以豪出席路易威登2025秋冬男裝系列香港置地廣場期間限定店。圖／路易威登提供

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）自即日起至8月17日止於香港置地廣場中庭開設2025秋冬男裝系列期間限定店，歡慶Pharell Williams與Nigo的合作系列率先亮相。台灣男演員劉以豪與香港男演員朱鑑然均出席開幕活動，路易威登男裝創意總監「菲董」Pharell Williams亦驚喜現身。限定店更特別推出一款華麗閃亮金色版本獨家LV BUTTERSOFT運動鞋。

一如品牌於1月在巴黎羅浮宮卡利庭院舉辦的時裝大秀，香港期間限定店重現了秀上最吸睛的銀色圓形舞台設計。限定店內的地板則裝飾了以品牌標誌性Damier格紋的粉紅色。該店面販售時裝、皮具、獨家運動鞋款式和各種配飾，其中包括經典的Speedy P9包。

由Pharrell Williams和Nigo攜手打造的系列是兩位潮流名人友誼的象徵，以創意方式將經典風格與現代元素共冶一爐。Nigo的經典工作服設計和Pharrell Williams的街頭服理念在此系列中完美融合出全新時尚休閒的風格，採用考究的面料製作，並點綴講究的細節，工作服造型更巧妙融入精緻的日式工藝。

期間限定店獨家販售的LV BUTTERSOFT運動鞋披上華麗閃亮金色外觀，在向街頭服文化致敬的同時，亦延續2000年代在嘻哈社群帶動下盛行的風格。LV BUTTERSOFT運動鞋是的2025秋冬男裝系列一部分，源自於Pharrell Williams對街頭服飾和丹迪雅痞的研究，因採用極致柔滑的皮革製作而得名，共有24種款式，以豐富的色彩和材質組合呈現，滿足不同穿搭需求。

從深沉的色調到柔和的粉彩色，24款全新的LV BUTTERSOFT運動鞋中有多款鞋履裝飾了路易威登經典Monogram圖案。運動鞋的鞋面側面飾有LV標誌，鞋舌上則可見Pharrell Williams面部的Phriendship剪影，這正是2025秋冬男裝系列的標誌。LV BUTTERSOFT將運動鞋的舒適性與正式鞋履的品質融為一體，呈現全新的多功能形式。路易威登的義大利工匠採用超柔軟的皮革如枕頭般舒適感，並配有Damier棋盤格圖案的經典grain de riz米粒紋理橡膠鞋底，細節如enchape皮革貼片和部分款式上的手工繪製的全新bruni邊緣，都是源自品牌皮革製品的精巧構思。

LV Louis Bear包包吊飾，41,100元。圖／路易威登提供
LV Louis Bear包包吊飾，41,100元。圖／路易威登提供
Lobster龍蝦造型包 24萬3,000元。圖／路易威登提供
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路易威登2025 秋冬男裝系列中，推出由Pharrell Williams創作的LV BUTTERSOFT運動鞋。圖／路易威登提供
路易威登2025 秋冬男裝系列中，推出由Pharrell Williams創作的LV BUTTERSOFT運動鞋。圖／路易威登提供
Shopper Tote MM，15萬3,000元。圖／路易威登提供
Shopper Tote MM，15萬3,000元。圖／路易威登提供
劉以豪出席路易威登2025秋冬男裝系列香港置地廣場期間限定店。圖／路易威登提供
劉以豪出席路易威登2025秋冬男裝系列香港置地廣場期間限定店。圖／路易威登提供
LV BUTTERSOFT紫色Monogram運動鞋，61,000元。圖／路易威登提供
LV BUTTERSOFT紫色Monogram運動鞋，61,000元。圖／路易威登提供
LV Louis Bear包包吊飾，41,100元。圖／路易威登提供
LV Louis Bear包包吊飾，41,100元。圖／路易威登提供
LV BUTTERSOFT寶石綠色Monogram運動鞋，61,000元。圖／路易威登提供
LV BUTTERSOFT寶石綠色Monogram運動鞋，61,000元。圖／路易威登提供
LV BUTTERSOFT天藍色運動鞋，40,300元。圖／路易威登提供
LV BUTTERSOFT天藍色運動鞋，40,300元。圖／路易威登提供
Pharell Williams出席路易威登2025秋冬男裝系列香港置地廣場期間限定店。圖／路易威登提供
Pharell Williams出席路易威登2025秋冬男裝系列香港置地廣場期間限定店。圖／路易威登提供
劉以豪出席路易威登2025秋冬男裝系列香港置地廣場期間限定店。圖／路易威登提供
劉以豪出席路易威登2025秋冬男裝系列香港置地廣場期間限定店。圖／路易威登提供
路易威登2025秋冬男裝系列香港置地廣場期間限定店獨家款LV BUTTERSOFT香檳金色Monogram運動鞋，61,000元。圖／路易威登提供
路易威登2025秋冬男裝系列香港置地廣場期間限定店獨家款LV BUTTERSOFT香檳金色Monogram運動鞋，61,000元。圖／路易威登提供
LV BUTTERSOFT櫻花粉色Monogram運動鞋，61,000元。圖／路易威登提供
LV BUTTERSOFT櫻花粉色Monogram運動鞋，61,000元。圖／路易威登提供
Speedy P9 Bandoulière 30包，35萬2,000元。圖／路易威登提供
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Speedy 40 Bandoulière包，16萬1,000元。圖／路易威登提供
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運動 標誌 LV

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