菲董快閃亮相香港LV男裝限定店 驚喜合體劉以豪
路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）自即日起至8月17日止於香港置地廣場中庭開設2025秋冬男裝系列期間限定店，歡慶Pharell Williams與Nigo的合作系列率先亮相。台灣男演員劉以豪與香港男演員朱鑑然均出席開幕活動，路易威登男裝創意總監「菲董」Pharell Williams亦驚喜現身。限定店更特別推出一款華麗閃亮金色版本獨家LV BUTTERSOFT運動鞋。
一如品牌於1月在巴黎羅浮宮卡利庭院舉辦的時裝大秀，香港期間限定店重現了秀上最吸睛的銀色圓形舞台設計。限定店內的地板則裝飾了以品牌標誌性Damier格紋的粉紅色。該店面販售時裝、皮具、獨家運動鞋款式和各種配飾，其中包括經典的Speedy P9包。
由Pharrell Williams和Nigo攜手打造的系列是兩位潮流名人友誼的象徵，以創意方式將經典風格與現代元素共冶一爐。Nigo的經典工作服設計和Pharrell Williams的街頭服理念在此系列中完美融合出全新時尚休閒的風格，採用考究的面料製作，並點綴講究的細節，工作服造型更巧妙融入精緻的日式工藝。
期間限定店獨家販售的LV BUTTERSOFT運動鞋披上華麗閃亮金色外觀，在向街頭服文化致敬的同時，亦延續2000年代在嘻哈社群帶動下盛行的風格。LV BUTTERSOFT運動鞋是的2025秋冬男裝系列一部分，源自於Pharrell Williams對街頭服飾和丹迪雅痞的研究，因採用極致柔滑的皮革製作而得名，共有24種款式，以豐富的色彩和材質組合呈現，滿足不同穿搭需求。
從深沉的色調到柔和的粉彩色，24款全新的LV BUTTERSOFT運動鞋中有多款鞋履裝飾了路易威登經典Monogram圖案。運動鞋的鞋面側面飾有LV標誌，鞋舌上則可見Pharrell Williams面部的Phriendship剪影，這正是2025秋冬男裝系列的標誌。LV BUTTERSOFT將運動鞋的舒適性與正式鞋履的品質融為一體，呈現全新的多功能形式。路易威登的義大利工匠採用超柔軟的皮革如枕頭般舒適感，並配有Damier棋盤格圖案的經典grain de riz米粒紋理橡膠鞋底，細節如enchape皮革貼片和部分款式上的手工繪製的全新bruni邊緣，都是源自品牌皮革製品的精巧構思。
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