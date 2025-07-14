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F1七冠王操刀聯名Dior設計服裝 周杰倫、金珉奎都被圈粉

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
周杰倫於香港演唱會上穿著Dior and Lewis Hamilton膠囊系列服飾。圖／杰威爾音樂提供
周杰倫於香港演唱會上穿著Dior and Lewis Hamilton膠囊系列服飾。圖／杰威爾音樂提供

在2025秋季列男裝中，Dior品牌大使、七屆F1世界冠軍Lewis Hamilton再度擔任客座設計師，推出Dior And Lewis Hamilton聯名膠囊系列。在此全新系列列中，「表現力」、「大膽」與「奢華」的組合成為一種充滿冒險精神的創作配方，再次展現他運動生活之外的另一面。包括天王周杰倫、品牌大使金珉奎等人都率先穿上該系列服裝亮相。

「Afrofuturism（非洲未來主義）成為我表達這個系列的完美視角。」Lewis Hamilton表示。「對我而言，時尚一直是關於自我表達，並擁抱自己所有不同面向的方式。忠於自己的風格，透過服裝傳達自己，是一種非常強大的感受。」

賽車運動的元素與服裝工藝在此系列中完美融合，涵蓋從正裝到休閒的穿著。豹紋花呢圖案成為貫穿全系列的元素，展現非洲未來主義與Dior歷史主義的交會精髓。簡潔舒適的輪廓從寬鬆、盒型剪裁到合身修剪統統囊括，Oblique斜紋夾克和1968年Miss Dior等Dior設經典則被重新演繹。寬鬆針織衫、運動衫與襯衫，與色素印花與雷射反光技術製成的高科技材質運動套裝形成鮮明對比，展現出現代感。

配件也結合傳統與科技工藝。經典德比鞋與工作靴採用水洗絲絨與帆布材質製作，而B44球鞋系列則換上繽紛亮麗的色彩漸層效果，搭配趣味性鞋帶設計，呼應系列包款上獨特的攀岩繩裝飾。包括Dior Hit The Road包等經典包款以永續材料為製作，搭配攀岩繩細節，水桶包與托特包則採用慵懶、柔軟、貼合身體的無結構造型。

Dior and Lewis Hamilton膠囊系列包款。圖／Dior提供
Dior and Lewis Hamilton膠囊系列包款。圖／Dior提供
B44球鞋系列換上繽紛亮麗的色彩漸層效果。圖／Dior提供
B44球鞋系列換上繽紛亮麗的色彩漸層效果。圖／Dior提供
Dior and Lewis Hamilton黑色棒球帽，25,000元。圖／Dior提供
Dior and Lewis Hamilton黑色棒球帽，25,000元。圖／Dior提供
SEVENTEEN成員珉奎穿著Dior and Lewis Hamilton膠囊系列服飾。圖／Dior提供
SEVENTEEN成員珉奎穿著Dior and Lewis Hamilton膠囊系列服飾。圖／Dior提供
Dior and Lewis Hamilton膠囊系列包款。圖／Dior提供
Dior and Lewis Hamilton膠囊系列包款。圖／Dior提供
Dior and Lewis Hamilton黑色皮革吊飾鑰匙圈，18,500元。圖／Dior提供
Dior and Lewis Hamilton黑色皮革吊飾鑰匙圈，18,500元。圖／Dior提供
Dior and Lewis Hamilton B44 BLADE RUNNER白色與銀色運動鞋，49,000元。圖／Dior提供
Dior and Lewis Hamilton B44 BLADE RUNNER白色與銀色運動鞋，49,000元。圖／Dior提供
Dior and Lewis Hamilton DIOR AQUA丹寧天鵝絨穆勒鞋，43,000元。圖／Dior提供
Dior and Lewis Hamilton DIOR AQUA丹寧天鵝絨穆勒鞋，43,000元。圖／Dior提供
Dior and Lewis Hamilton多彩編織漁夫帽，31,000元。圖／Dior提供
Dior and Lewis Hamilton多彩編織漁夫帽，31,000元。圖／Dior提供
Dior and Lewis Hamilton DIOR HAMMERTIME棕色天鵝絨刺繡靴子，94,000元。圖／Dior提供
Dior and Lewis Hamilton DIOR HAMMERTIME棕色天鵝絨刺繡靴子，94,000元。圖／Dior提供
周杰倫於香港演唱會上穿著Dior and Lewis Hamilton膠囊系列服飾。圖／杰威爾音樂提供
周杰倫於香港演唱會上穿著Dior and Lewis Hamilton膠囊系列服飾。圖／杰威爾音樂提供

運動 服裝 Dior

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