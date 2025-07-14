和牛、龍蝦、天婦羅！3間人氣日式餐廳「全新套餐」盛夏登場

迎接盛夏到來，「元一天婦羅」針對午餐時段設計全新午間套餐，讓饕客在中午也能享受傳承自日本職人的天婦羅料理。至於「和牛47」、「青杉燒肉」則各自推出「輕懷石套餐」、「活體錦繡龍蝦套餐」等不同方案，讓民眾享受各有特色的海陸滋味。

由東京米其林二星名店「元吉天ぷら」主廚元吉和仁監修的「元一天婦羅」，今夏推出全新午間套餐，全套採19道式設計，以招牌的液態氮麵糊技術與精準分溫炸製手法為基礎，提供有金目鯛、南非鮑、鱚魚、軟絲唐墨卷、紫蘇海膽等不同品項，還有當季的綠竹筍、米茄、長芋、枝豆等時蔬，讓民眾在中午時段也能享受職人的炸物美學，搭配4杯佐餐酒，每人6,500元。

乾杯集團旗下的高空景觀餐廳「和牛47」，今夏推出全新「輕懷石套餐」，以五道式設計，提供旬彩盛合、旬味燒肉三拚、強肴、食事與甘味等五品料理。能夠品嚐到A5日本和牛生肉搭配富山白蝦、炙燒鮑魚，以及三款個性各異的和牛部位。

此外，套餐中還有「「炸和牛莎朗三明治」、「100%和牛挽肉炊飯」等餐點，輕盈之餘仍帶有潮流風格，滿足現代人的喜好，每套1,799元。

位於台北東區巷弄內的「青杉燒肉」，今夏迎接品牌兩週年，推出升級版「活體錦繡龍蝦套餐」，以活體錦繡龍蝦、活體鮑魚為主角，搭配上鹿兒島和牛2部位、特選厚切熟成牛舌等肉品，以及熟成白魚生牛肉手捲、炙燒生牛肉胭脂蝦球、A4和牛紐約客貝類Shabu等餐點，帶來海陸雙饗的多重享受，每人3,880元。