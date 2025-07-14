星宇航空推出史努比聯名貼圖 這機師可愛「史」了

星宇航空和SNOOPY聯名除了主題航班之外，STARLUX X Peanuts聯名貼圖也於今天正式推出，一組共有24張售價100 LINE POINTS，包含「超棒」、「不想面對」、「I LOVE MY JOB」等萬用文字，粉絲趕快手刀下載，讓穿著星宇航空制服的SNOOPY角色融入日常對話中。

星宇航空表示，STARLUX X Peanuts聯名貼圖即日起於LINE貼圖小舖正式上架，貼圖由知名插畫家「麵包樹」繪製，以可愛手繪風格將經典角色換上星宇航空機師、空服員、機場運務員以及機務工程師制服，也有變成乘客在機艙內舒服到想睡的歐拉夫，一組共有24張，包含「辛苦了」、「早安！」、「HAPPY BIRTHDAY！」等萬用文字，在任何時候都可以使用，讓使用者無時無刻有史努比陪伴。

星宇航空指出，除洛杉磯、安大略出發航班外的全球航線，史努比主題航班將陪伴旅客至年底，包含登機證、行李吊牌、機上螢幕、紙巾、紙杯等備品都換上全新SNOOPY星際漫遊主題。為了讓旅客搭乘主題航班之後還能感受到滿滿可愛的SNOOPY，星宇航空和多家日本主題商家合作，包含PEANUTS Cafe／ DINER、SNOOPY茶屋、SNOOPY’S SURF SHOP、SNOOPY HOTEL以及SNOOPY博物館等等，只要憑星宇航空台灣-日本登機證，即可享有最高9折優惠。