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集3張送大麥克！麥當勞「熟客券」回來了 還有「熔岩起司排堡」登場
麥當勞自7月16日起，推出全新期間限定「熔岩起司排堡」系列產品，將由「美式熔岩起司排雙牛堡」、「辣味熔岩起司排脆豬堡」輪番接力登場。此外，麥當勞也將再度推出「熟客券」活動，集滿3張就可免費兌換「大麥克」1個，讓民眾輕鬆加菜。
麥當勞今年全新推出的「熔岩起司排堡」系列產品，添加靈魂角色「酥炸帕瑪森熔岩起司排」，外層香酥、內層則是緩緩流動的熔岩起司，為漢堡帶來更豐富的口感。7月 16日將首推「美式熔岩起司排雙牛堡」，以帕瑪森熔岩起司排搭配100%雙層純牛肉，還有融入奧勒岡葉、胡椒與香蒜的美式傑克起司醬，以及新鮮萵苣，單點124元，搭配經典套餐189元。另外還有搭配切達起司片的「美式起司雙牛堡」，單點104元，搭配經典套餐169元。
7月30日起，「辣味熔岩起司排脆豬堡」將接力加入。除帕瑪森熔岩起司排，還有搭配酥炸豬排、經典西班牙紅醬與新鮮萵苣，單點124元，搭配經典套餐189元；另外也有「辣味起司脆豬堡」同步登場，單點104元，搭配經典套餐169元。
7月16日至8月19日期間，凡至得來速消費任何餐點（不含醬包及其他非單獨銷售產品），每車每次可獲得一張「熟客券」，集滿3張，即可於下次至得來速消費時，免費兌換「大麥克」1個，兌換期間至8月26日止，可搭配麥當勞APP「手機點餐」使用。
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