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有行旅／搭阿里山福森號 走訪最美步道

聯合報／ 本報訊
特富野古道。圖／台灣山林悠遊網
特富野古道。圖／台灣山林悠遊網

阿里山林鐵「福森號」一位難求，有行旅《夢幻福森號．絕美特富野》企畫最完整遊覽阿里山與嘉義的深度旅程，搭上頂級檜木列車福森號，從北門站到十字路站，盡賞阿里山森林與雲海風光；漫步石棹步道群之茶之道；走訪阿里山最美特富野步道，並於頂湖步道享受一場森林茶席，入住全台海拔最高、頂樓即賞日出的英迪格飯店；走讀嘉義市，全台最美公園神社：昭和十八Ｊ18，一嘗排隊名店林聰明砂鍋魚頭、隱身於老醫館中的桃城豆花，來一趟絕美嘉義福森號之旅。

有行旅《夢幻福森號．絕美特富野》三天兩夜旅程，九月二十日至九月二十二日，報名請洽02-8643-3905、8643-3543，詳情請上有行旅官網：https://pse.is/7vdfxu

阿里山小火車 阿里山

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