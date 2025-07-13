LINE GO攜手台灣福斯 打造共享服務新體驗
LINEGO宣布與台灣福斯合作計畫再升級，成為「福斯暢行Volkswagen MOVE」的移動服務合作夥伴，用戶透過LINEGO旗下的共享租車服務，即可隨時租用指定福斯車款，於實際生活場景中體驗進口等級的操控質感與乘坐舒適，進一步強化品牌認知與購車考慮。
LINE GO表示，持續攜手多元移動服務夥伴，透過開放合作的模式，不僅提升消費者使用體驗，也協助合作品牌拓展服務觸角，打造共榮共好的生態圈，實現智慧移動產業發展，這項合作不僅強化LINE GO為開放式移動服務平台的核心定位，也為合作車廠導入創新行銷觸點、深化與潛在客群互動的重要管道。
LINEGO商務長王柏棠表示，透過平台導流能力與彈性租車機制，LINE GO協助品牌觸及對車款有興趣但尚未走進展間的潛在消費者，讓共享租車不只是代步工具，更是品牌體驗的延伸。
在傳統汽車銷售中，消費者的購買旅程多半從廣告接觸、展間諮詢至短程試乘再進入購車決策，「福斯暢行Volkswagen MOVE」計畫透過LINEGO的即時租賃服務，建立共享試駕新模式，使消費者得以在生活場景中，深入體會車輛性能與乘坐舒適度，遠勝傳統展間試駕的短暫體驗，優化整體銷售轉換流程。
LINE GO表示，未來將持續拓展與車廠夥伴的合作深度，致力於讓「共享場景」成為汽車銷售旅程的前哨站，發揮試乘之外的延伸效益，創造雙方共贏的移動新生態。
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