10款夢幻新品連發！華碩ROG「初音未來」電競聯名粉絲必收藏

華碩今年4月攜手虛擬偶像「初音未來Hatsune Miku」推出TUF Gaming聯名電競周邊，引爆蒼綠熱潮。時隔3個月，旗下電競品牌ROG玩家共和國再攜手推出一系列初音未來特別版新品，預計自7月18日起在台上市，肯定再度擄獲電競與初音粉絲的心。

此次聯名陣容強大，涵蓋主機板、顯示卡、螢幕、機殼、一體式水冷散熱器、電源供應器、SSD外接盒等電競設備，更首度推出ROG初音未來主題T恤，共2款，皆選用Sorona植物性高性能材質製成，柔軟有彈性，具備優異吸濕排汗功能。領口設計加強防皺，長時間穿著依然能維持俐落版型；另搭配反光設計，於不同光源下呈現細緻變化，穿上即成注目焦點。其中一款T恤正面融合ROG科技感圖騰與初音配色，背面印有反光「01」數字；另一款則以簡約幾何線條結合「0」與「1」數碼字體交織，呼應虛擬與科技的交融。

同步亮相的還有2款華碩聯名新品，ASUS A23初音未來特別版機殼與RT-BE3600M WiFi 7路由器。A23標配了代表初音的蒼綠和粉紅裝飾，再加上其領帶造型的耳機掛架，以及跳色腳座，超級搶眼；而RT-BE3600M路由器上蓋另精心採用3D雙變卡，從不同角度可見初音未來不同視覺效果，搭配隨附的立繪天線掛件，細節滿滿。