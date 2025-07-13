黑鮪魚赤身、黑羽土雞二節炸雞上桌！東京時尚居酒屋「酒井商會」登台

「MMHG湘樂餐飲集團」旗下的「inari 現代居酒屋」，今夏迎來東京高級居酒屋名店「Sakai Shokai 酒井商會」登台，推出「Inari × Sakai Shokai聯名套餐」，民眾不用飛日本，也能品嚐到炸石斑／佐松葉蟹肉羹、銀鱈酒粕西京燒等多款招牌料理。

「酒井商會（Sakai Shokai）」，由來自九州福岡的主廚酒井英彰於2018年所創立，店內將居酒屋的本質融入割烹料理的技法，呈現更為精緻的居酒屋餐點，同時擁有輕鬆的用餐氛圍，乃是東京極具代表性的時尚居酒屋，酒井英彰也被視為當代最受矚目的居酒屋職人之一。至於inari則是為連年獲得「亞洲50最佳餐廳」肯定的林泉（Richie Lin）所創辦的「MMHG 湘樂餐飲集團」旗下餐廳，同樣訴求精緻餐飲結合輕鬆氣氛的餐飲體驗。

7月15日至8月19日期間，酒井商會的料理將以原汁原味的套餐型態，重現於inari 現代居酒屋，不僅魚料、醬料、葛粉皆由日本直送來台，甚至連用於烹煮釜飯的土鍋，也特別請日本陶藝家依原規格重製後運來台灣，忠實傳遞職人手藝的真實樣貌。其中開場的「吳豆腐」，以來自九州地區的鄉土料理「吳豆腐」為基礎，搭配特製高湯醬汁，以及皇宮菜、日本白芝麻與現磨山葵泥，呈現內斂的優雅滋味。

刺身部份，「黑鮪魚赤身／韭菜醬油」選用新鮮黑鮪魚赤身部位，搭上特製韭菜醬油、紫蘇花碎，香氣撲鼻；「比目魚／煎酒」嚴選經由日本新鮮活締處理來台的比目魚，並以濃稠煎酒醬汁襯托細膩肉質。另款「炸石斑／佐松葉蟹肉羹」選用酥炸的台灣石斑魚塊，搭佐溫潤鹹香的松葉蟹肉羹，堆疊出豐富的飽滿口感。

除此之外，套餐中還吃得到「黑羽土雞二節炸雞」、「無花果生火腿白和」、「銀鱈酒粕西京燒」等料理。還有將鹽烤日本星鰻配上自製山葵Cream Cheese、燒海苔與紫蘇昆布佃煮絲的「星鰻三明治」，以及使用宮崎A5和牛芯芯部位與台東金賞御用米的「日本和牛有馬山椒土鍋飯」，最後再以「最中餅冰淇淋」作為結尾，採9道式設計，每套1,880元。

Inari也針對此款套餐，推出清酒搭餐（Sake Pairing），提供「山之壽酒造 FREAKS 2」、「白糸酒造 田中六五 糸島山田錦純米酒」，以及「山口酒造 庭之鶯本釀造 鶯辛」等3款酒款，藉此提昇整體風味，3杯850元。

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