快訊

遊子返鄉自救...台南七股西寮里海水倒灌險滅村 居民找空拍求援才曝光

獨／國軍很忙！內政部出手動員千名替代役赴災區搶救

工時高達18小時...CNN點名台灣遠洋漁船虐待移工！被迫「牙籤剔骨」慘況曝

聽新聞
0:00 / 0:00

黑鮪魚赤身、黑羽土雞二節炸雞上桌！東京時尚居酒屋「酒井商會」登台

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「inari 現代居酒屋」與東京「Sakai Shokai 酒井商會」攜手，在台推出「Inari × Sakai Shokai聯名套餐」。圖／inari 現代居酒屋提供
「inari 現代居酒屋」與東京「Sakai Shokai 酒井商會」攜手，在台推出「Inari × Sakai Shokai聯名套餐」。圖／inari 現代居酒屋提供

「MMHG湘樂餐飲集團」旗下的「inari 現代居酒屋」，今夏迎來東京高級居酒屋名店「Sakai Shokai 酒井商會」登台，推出「Inari × Sakai Shokai聯名套餐」，民眾不用飛日本，也能品嚐到炸石斑／佐松葉蟹肉羹、銀鱈酒粕西京燒等多款招牌料理

「酒井商會（Sakai Shokai）」，由來自九州福岡的主廚酒井英彰於2018年所創立，店內將居酒屋的本質融入割烹料理的技法，呈現更為精緻的居酒屋餐點，同時擁有輕鬆的用餐氛圍，乃是東京極具代表性的時尚居酒屋，酒井英彰也被視為當代最受矚目的居酒屋職人之一。至於inari則是為連年獲得「亞洲50最佳餐廳」肯定的林泉（Richie Lin）所創辦的「MMHG 湘樂餐飲集團」旗下餐廳，同樣訴求精緻餐飲結合輕鬆氣氛的餐飲體驗。

7月15日至8月19日期間，酒井商會的料理將以原汁原味的套餐型態，重現於inari 現代居酒屋，不僅魚料、醬料、葛粉皆由日本直送來台，甚至連用於烹煮釜飯的土鍋，也特別請日本陶藝家依原規格重製後運來台灣，忠實傳遞職人手藝的真實樣貌。其中開場的「吳豆腐」，以來自九州地區的鄉土料理「吳豆腐」為基礎，搭配特製高湯醬汁，以及皇宮菜、日本白芝麻與現磨山葵泥，呈現內斂的優雅滋味。

刺身部份，「黑鮪魚赤身／韭菜醬油」選用新鮮黑鮪魚赤身部位，搭上特製韭菜醬油、紫蘇花碎，香氣撲鼻；「比目魚／煎酒」嚴選經由日本新鮮活締處理來台的比目魚，並以濃稠煎酒醬汁襯托細膩肉質。另款「炸石斑／佐松葉蟹肉羹」選用酥炸的台灣石斑魚塊，搭佐溫潤鹹香的松葉蟹肉羹，堆疊出豐富的飽滿口感。

除此之外，套餐中還吃得到「黑羽土雞二節炸雞」、「無花果生火腿白和」、「銀鱈酒粕西京燒」等料理。還有將鹽烤日本星鰻配上自製山葵Cream Cheese、燒海苔與紫蘇昆布佃煮絲的「星鰻三明治」，以及使用宮崎A5和牛芯芯部位與台東金賞御用米的「日本和牛有馬山椒土鍋飯」，最後再以「最中餅冰淇淋」作為結尾，採9道式設計，每套1,880元。

Inari也針對此款套餐，推出清酒搭餐（Sake Pairing），提供「山之壽酒造 FREAKS 2」、「白糸酒造 田中六五 糸島山田錦純米酒」，以及「山口酒造 庭之鶯本釀造 鶯辛」等3款酒款，藉此提昇整體風味，3杯850元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

黑鮪魚赤身／韭菜醬油、比目魚／煎酒。圖／inari 現代居酒屋提供
黑鮪魚赤身／韭菜醬油、比目魚／煎酒。圖／inari 現代居酒屋提供
吳豆腐。圖／inari 現代居酒屋提供
吳豆腐。圖／inari 現代居酒屋提供
黑羽土雞二節炸雞。圖／inari 現代居酒屋提供
黑羽土雞二節炸雞。圖／inari 現代居酒屋提供
銀鱈酒粕西京燒。圖／inari 現代居酒屋提供
銀鱈酒粕西京燒。圖／inari 現代居酒屋提供
日本和牛有馬山椒土鍋飯。圖／inari 現代居酒屋提供
日本和牛有馬山椒土鍋飯。圖／inari 現代居酒屋提供
星鰻三明治。圖／inari 現代居酒屋提供
星鰻三明治。圖／inari 現代居酒屋提供
無花果生火腿白和。圖／inari 現代居酒屋提供
無花果生火腿白和。圖／inari 現代居酒屋提供

黑鮪魚 餐廳 日本和牛 料理 居酒屋 套餐

延伸閱讀

日本失寵了！華郵：川普對日「不再特別」東京不滿淪一般亞洲國待遇

旅遊平台出包！陸男買東京機票到機場傻眼 飛機5小時前早飛走

唯一美籍航空公司進駐高雄 聯合航空今開航高雄飛東京成田

日本85歲神勇嬤！從九州步行1295公里到東京 歷時3年多達成壯舉

相關新聞

黑鮪魚赤身、黑羽土雞二節炸雞上桌！東京時尚居酒屋「酒井商會」登台

「MMHG湘樂餐飲集團」旗下的「inari 現代居酒屋」，今夏迎來東京高級居酒屋名店「Sakai Shokai 酒井商會...

蕭邦致敬高懸70年的賽車世界紀錄 全台限量一只千里賽腕表復古帥氣

蕭邦（Chopard）自1988年以來長期擔任骨董賽車賽事Mille Miglia千里賽的全球贊助商和官方計時夥伴，每年...

頂天價！福岡米其林一星日料長岡客座初魚鮨 展現夏日動人旬味

甫順利登錄興櫃的豊漁餐飲集團（7847）旗下高端無菜單日式料理「初魚 鮨」，將於7月13、14日兩天，邀請位於日本福岡西...

兼容布爾喬亞與當代的二元性 Balenciaga第54季高訂一展法式深情回眸

Balenciaga日前發表了第54季的高級訂製系列，全數男、女合計39套服裝。由於這將是設計師Demna在Balenc...

美國聯合航空進駐高雄 「高雄—東京」航線今天首航

美國聯合航空「高雄－東京」航線今天正式起航，聯航也是首間在高雄國際機場設點的美籍航空公司，到場見證首航的高雄市長陳其邁表...

哪一句最有感？G-Dragon《Übermensch》世界巡迴演唱會15句「舞台經典語錄」

G-Dragon《Übermensch》世界巡迴演唱會從今年3月底於韓國起跑，終於來到台灣與粉絲相會。除了滿滿的尖叫聲，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。