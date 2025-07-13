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蕭邦致敬高懸70年的賽車世界紀錄 全台限量一只千里賽腕表復古帥氣

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
1955 Mille Miglia千里賽賽事現場。圖／蕭邦提供
1955 Mille Miglia千里賽賽事現場。圖／蕭邦提供

蕭邦（Chopard）自1988年以來長期擔任骨董賽車賽事Mille Miglia千里賽的全球贊助商和官方計時夥伴，每年均創製新款腕表以頌揚此傳奇賽事。Stirling Moss爵士於1955年舉辦的Mille Miglia千里賽上，與副駕駛Denis Jenkinson以10小時7分48秒的締造至今無人能打破的世界紀錄，以平均高達157.65 公里的時速完成了這場長達1000英里的艱鉅賽事。為歡慶這項傳奇紀錄70週年，蕭邦推出限量發行70枚的Mille Miglia Classic Stirling：Moss爵士致敬版計時碼表，禮讚賽車運動史上最輝煌的成就之一。

Mille Miglia Classic Stirling Moss爵士致敬版計時碼表為優雅又百搭的40.50毫米尺寸，採用蕭邦獨家的Lucent Steel™精鋼製成，此精鋼以高達80%的回收率製造，具堅固耐用與璀璨光芒。腕表的外觀忠於2023年重新演繹的蕭邦Classic計時碼表系列設計，焊接表耳讓人聯想起骨董賽車的經典構造。乳光銀色表盤靈感來自於Stirling Moss當年駕駛取得勝利的Mercedes-Benz 300 SLR的銀色飾面。版面配置簡潔清晰易讀，，配具有賽車感的啡色穿孔小牛皮表與古典風情的「箱式」弧面藍寶石水晶玻璃鏡面，

所搭載的自動上鏈機械計時機芯，獲瑞士官方天文台認證（COSC），透明表底蓋中央鐫刻70枚限量版字樣，環繞著1000 Miglia圖案、賽事日期以及Moss-Jenkinson組合的創紀錄時間。藍寶石水晶玻璃鏡面亦鐫刻了方格旗與英國國旗交織的圖案，向Stirling Moss爵士的出身致敬。

1955年，Stirling Moss爵士與《Motor Sport》雜誌記者Denis Jenkinson駕駛的Mercedes-Benz 300 SLR是一輛小巧的開篷跑車，搭載300匹馬力的八汽缸燃油噴注引擎，並採用「Elektron」鎂合金輕巧車身，總重量僅901公斤，堪稱銀箭時代的傳奇標誌。兩人在出賽前便仔細研究賽道並多次走訪，並為參賽開發出新的溝通方式。Stirling Moss爵士與蕭邦也是蕭邦Mille Miglia腕表的愛好者。

Mille Miglia Classic Stirling Moss爵士致敬版，40.5毫米Lucent Steel™精鋼表殼、自動上鏈計時機芯，全球限量70只，全台限量1只，價格店洽。圖／蕭邦提供
Mille Miglia Classic Stirling Moss爵士致敬版，40.5毫米Lucent Steel™精鋼表殼、自動上鏈計時機芯，全球限量70只，全台限量1只，價格店洽。圖／蕭邦提供
蕭邦聯合總裁Karl Scheufele與Sir Stirling Moss攝於1996年的Mille Miglia千里賽上。圖／蕭邦提供 ©Bruno Lyet
蕭邦聯合總裁Karl Scheufele與Sir Stirling Moss攝於1996年的Mille Miglia千里賽上。圖／蕭邦提供 ©Bruno Lyet
Mille Miglia Classic Stirling Moss爵士致敬版，40.5毫米Lucent Steel™精鋼表殼、自動上鏈計時機芯，全球限量70只，全台限量1只，價格店洽。圖／蕭邦提供
Mille Miglia Classic Stirling Moss爵士致敬版，40.5毫米Lucent Steel™精鋼表殼、自動上鏈計時機芯，全球限量70只，全台限量1只，價格店洽。圖／蕭邦提供
Mille Miglia Classic Stirling Moss爵士致敬版，40.5毫米Lucent Steel™精鋼表殼、自動上鏈計時機芯，全球限量70只，全台限量1只，價格店洽。圖／蕭邦提供
Mille Miglia Classic Stirling Moss爵士致敬版，40.5毫米Lucent Steel™精鋼表殼、自動上鏈計時機芯，全球限量70只，全台限量1只，價格店洽。圖／蕭邦提供

腕表 溝通方式 水晶

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