頂天價！福岡米其林一星日料長岡客座初魚鮨 展現夏日動人旬味

甫順利登錄興櫃的豊漁餐飲集團（7847）旗下高端無菜單日式料理「初魚 鮨」，將於7月13、14日兩天，邀請位於日本福岡西中洲的米其林一星餐廳「日本料理長岡（日本料理 ながおか）」店主──長岡周吾來台，以「創新派會席料理」形式舉辦限量客座餐會，演繹當代和食夏季旬味。為期2天的餐會2天共有8個餐期，全台限量80席，套餐含酒水Pairing每位新台幣18,800元＋10%。

豊漁餐飲集團總經理蕭伊雲表示，懷石與會席料理這類真正講究的形式，在台灣市場相對稀缺，希望將最道地的日本料理精神帶給台灣消費者。為了這次客座餐會，不但初魚鮨品牌執行長李昱緯，曾事先飛到福岡與長岡周吾交流；長岡周吾此次來台，除了親自帶來自製烏魚子、餐會所使用的米…等食材，還把自家廚房的所有師傅都帶來台灣，希望呈現日本九州的真實風味與職人靈魂。

延續會席料理中「以米飯暖胃」的經典順序與文化意涵，首道「生烏魚子糯米飯與毛豆」以親自醃製的溏心烏魚子，搭配Q彈糯米飯，讓米香與烏魚子的鹹香交織，不但風味層次分明，在口感上更展現濃郁黏潤與鹹香交融的魅力。呼應日本在七夕當天，會吃象徵織女紡織線條的細長素麵，寓意祈求手藝精進與學業順利；長岡周吾主廚特別為賓客準備了「蓴菜與蓮藕素麵」，並特別以荷葉盛裝蓴菜醬汁，彷彿夏季陣雨的雨滴灑落碗中，極細的素麵在滑順口感中帶著Q度，整體風味甘美清雅，引人入勝。

「太刀魚磯邊揚」將太刀魚酥炸後灑上海苔粉，並在現場以經炭火烤脆的海苔包裹，讓鮮甜魚肉與海味交織，口感外酥內嫩，炭火更帶來猶如在盛夏海濱野炊的香氣印象。下一道鮮美無比的「地蛤土瓶蒸」，融合日本大蛤蜊、台灣的綠筍與海苔，並特別以直火加熱取代蒸氣蒸煮，讓遠紅外線被食物中的蛋白質和脂肪分子吸收，使食材由內而外慢慢加熱，使熟度更透徹。

在生魚片環節，長岡周吾主廚以融入當代創意的新穎手法，在板前將夏季肥美的「黃雞魚（三線磯鱸）」分切後，再手持紋理宛如菊花的高級炭「菊炭」炙燒魚肉，之後再裹上現場焙煎的芝麻與彩膳胡麻，使堅果香氣與焦香交融，也讓魚肉的鮮嫩甘美更具立體感。

日本七夕時人們會將寫上願望的五色短冊（代表五行「金、木、水、火、土」）綁在竹枝上，不同顏色代表不同的祈福意義，祈求願望實現；長岡周吾主廚也將這樣的儀式感，帶到餐會現場。就像端出生日蛋糕一樣，長岡周吾主廚在燈暗後的搖曳燭光中，親手捧著由蘿蔔製燭台、香魚與繫著大家在開餐前所寫好的祈願短籤的竹葉枝進場，讓現場氣氛如同夏日派對般地歡樂而溫馨。

日本會席料理的第一道與最後一道都安排米飯，開場的米飯是為了「暖胃」，收尾的米飯則象徵用餐的完結，讓味覺回歸平衡，也有「一餐圓滿」的意涵。除了一般會席料理會安排的味噌湯、漬物與米飯外，長岡周吾主廚特別準備了淋上蛋黃醬汁的「和牛與茄子壽喜燒」，和牛脂香豐潤、入口即化，搭配微微焦糖化的壽喜燒醬汁，在鹹甜交織的醬香厚度中，讓米飯更顯甘美。

甜點「黑豆冰淇淋最中餅」，特別採用魚的造型，除呼應餐廳名「初魚鮨」，也展現長岡周吾主廚的心意。在特製超薄最中餅裡夾著黑豆冰淇淋，餅殼輕脆如紙，黑豆冰淇淋在綿滑中帶有淡雅豆香與微甜奶香，展現古樸造型下的日式細膩優雅。

這次餐會不僅是一場來自九州的美食饗宴，更像是一段體驗日本七夕文化的沉浸式旅程。象徵織女的巧手與心願的素麵，到燭光中登場的祈願儀式，賓客不只僅享用了一道道講究時令與職人技藝的料理，更在每一道菜餚背後感受到節氣的流動與文化的溫度。

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