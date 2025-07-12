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兼容布爾喬亞與當代的二元性 Balenciaga第54季高訂一展法式深情回眸

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
壓軸第39套的禮服，體現了Balenciaga與創始人Balenciaga先生對高級訂製的美學精神。圖／Balenciaga提供
壓軸第39套的禮服，體現了Balenciaga與創始人Balenciaga先生對高級訂製的美學精神。圖／Balenciaga提供

Balenciaga日前發表了第54季的高級訂製系列，全數男、女合計39套服裝。由於這將是設計師Demna在Balenciaga的最後一個主導系列，秀後獲得了大量正面迴響，亦可視本次發表為Demna主導下經典輪廓之大成，一個屬於Balenciaga與Demna共有的「終極衣櫥 」。

由量體變異所帶來的雕塑感、重新設計且更舒適的束身馬甲打造出誇張的沙漏型輪廓，繁複的工藝細節，嚴謹且壯闊的剪裁都是Demna擅長的設計手法；如再加上結構感強烈的麥地奇式（Medici）與諾斯費拉圖式（Nosferatu-esque）領口，具現了Demna對高級訂製（haute couture）的想像方向之一、一種布爾喬亞式（La Bourgeoisie）的嚴謹與隆重。

然Demna同時也認為時尚產業存在的必要意義之一、應該是「超脫於傳統舞會之外而存在」，因此我們看到了眾多實穿且顛覆古典的樣態與趣味性，無論是科技感絲質的飛行員外套、塔夫綢材質的「商務」風機車夾克、無側縫的超長羽絨服，甚至是以簇絨刺繡呈現錯視效果的燈芯絨長褲，展現了無論名之為工裝、藍領、街頭之名，站在古典、傳統與階級另一面的現代性設計。

39套禮服除了由金卡戴珊、法國資深影后Isabelle Huppert、泰星Pp Krit所穿著，也實際前往巴黎街頭拍攝。塞納河畔的海報明信片與書報攤、露天咖啡座、路邊小店拉起的鐵捲門、街頭凌亂但活力的塗鴉、Metropolitan地下鐵充滿裝飾藝術風格的入口、Saint-André des Arts飯店的櫥窗前......紛紛化為39套高訂禮服的背景「舞台」，畢竟Demna將前往同集團的義大利品牌任職，本次高訂無疑是他最真情流露、也象徵對法國與巴黎的臨別回眸。

這趟旅程最終以壓軸的第39套、一件採用帽飾工藝形塑的無縫鉤針蕾絲禮服劃上句點，對Demna而言，這是最能代表Balenciaga品牌精神的禮服：極簡、雕塑感、無與倫比的獨特性，是Balenciaga、也是Demna為所有品牌與巴黎愛好者獻上的一場10年美夢。下一篇章或將翻起，但此時且讓我們為Demna也為Balenciaga、掌聲喝采。

塞納河畔撒下樹蔭光影的書報攤，成為本次Balenciaga高訂禮服的舞台，也令人感受到Demna對巴黎的真摯情意。圖／Balenciaga提供
塞納河畔撒下樹蔭光影的書報攤，成為本次Balenciaga高訂禮服的舞台，也令人感受到Demna對巴黎的真摯情意。圖／Balenciaga提供
泰星Pp Krit穿上了一套寬鬆剪裁的西裝，展現Balenciaga的隨興與不羈。圖／Balenciaga提供
泰星Pp Krit穿上了一套寬鬆剪裁的西裝，展現Balenciaga的隨興與不羈。圖／Balenciaga提供
法國資深影后Isabelle Huppert，舉手投足便與高訂禮服合而為一，成為迷人的巴黎街頭風景。圖／Balenciaga提供
法國資深影后Isabelle Huppert，舉手投足便與高訂禮服合而為一，成為迷人的巴黎街頭風景。圖／Balenciaga提供
由量體變異所帶來的雕塑感、嚴謹且壯闊的剪裁都是Demna擅長的設計手法。圖／Balenciaga提供
由量體變異所帶來的雕塑感、嚴謹且壯闊的剪裁都是Demna擅長的設計手法。圖／Balenciaga提供

設計師 巴黎 品牌

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