美國聯合航空進駐高雄 「高雄—東京」航線今天首航

美國聯合航空「高雄－東京」航線今天正式起航，聯航也是首間在高雄國際機場設點的美籍航空公司，到場見證首航的高雄市長陳其邁表示，聯航的加入不僅讓高雄到美國重點城市更方便，赴日本也多一個航班選擇。

美國聯合航空具有密集的航線網，堪稱全球最大航空公司，在美國芝加哥、丹佛、休士頓、洛杉磯、紐約、舊金山和華盛頓特區都布設航點，聯航進駐高雄國際機場的「高雄—東京」今天首航，可望為高雄帶來更多國際觀光與商務交流契機。聯航今天也在東京成田機場舉行迎賓活動，歡迎高雄首批旅客。

高雄市長陳其邁、美國聯航海外銷售董事總經理Marcel Fuchs、美國在台協會高雄分處長張子霖(Neil Gibson)等人共同見證歷史一刻。陳其邁表示，過去高雄市民要前往美國，須搭車至桃園出發，經舊金山或加州等地中轉，旅程需花2天以上時間。未來透過聯航直飛日本東京，再銜接美國主要城市，非常便捷。

聯合航空看好高雄潛力，是首家進駐高雄的美籍航空公司，顯示對南台灣發展具有信心，此次新航線連結高雄、東京與美國舊金山三地，亦有助提升國際能見度。