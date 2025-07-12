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夏日調飲神隊友！金賓3款風味迷你瓶 小7隨時開喝

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
金賓玩味迷你酒50ml推出蘋果、水蜜桃和蜂蜜三款新風味。圖／三得利全球烈酒公司提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
金賓玩味迷你酒50ml推出蘋果、水蜜桃和蜂蜜三款新風味。圖／三得利全球烈酒公司提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

美國經典波本威士忌品牌「金賓 Jim Beam」，今年夏天加碼推出三款全新玩味迷你酒，容量只有50毫升，小巧瓶身一手掌握，有蘋果、水蜜桃蜂蜜三款風味，即日起於全台7-ELEVEN上架。

蘋果風味融合甜脆果香與波本木質調，尾韻帶有橡木香氣；水蜜桃版本則強調成熟果香與柔和酒體，適合炎夏飲用；蜂蜜風味則以香草、堅果與花香堆疊出層次，冰涼喝最對味。

三款迷你瓶不只可愛，混搭潛力更是無限，可以輕鬆融入各式飲品。人手一杯的奶蓋系列，與蜂蜜風味的金賓玩味迷你酒，就是相當好的搭配。清爽的檸檬金桔系列，則是蘋果風味的酸甜果香隊友。炎夏消暑神器冰沙遇上水蜜桃風味，更是夏日最佳清涼拍檔。

此外，日常在便利商店拿起一瓶咖啡、養樂多、氣泡水，只要再加一瓶金賓玩味迷你酒，就能升級成一杯清新微醺的專屬特調，打破對威士忌的刻板印象。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

以百年經典的波本威士忌上搭配三種香甜風味，加入各種飲品，成為夏日清涼拍檔。圖／三得利全球烈酒公司提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
以百年經典的波本威士忌上搭配三種香甜風味，加入各種飲品，成為夏日清涼拍檔。圖／三得利全球烈酒公司提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
街頭漫步、下班小酌或是週末朋友聚會，只要一瓶在手，就能輕鬆開喝。圖／三得利全球烈酒公司提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
街頭漫步、下班小酌或是週末朋友聚會，只要一瓶在手，就能輕鬆開喝。圖／三得利全球烈酒公司提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
三款迷你瓶不只可愛，混搭潛力更是無限，可以輕鬆融入各式飲品。圖／三得利全球烈酒公司提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
三款迷你瓶不只可愛，混搭潛力更是無限，可以輕鬆融入各式飲品。圖／三得利全球烈酒公司提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
好友相聚時想要玩出變化，金賓玩味迷你酒能輕鬆混搭各式飲品，創造出金賓玩味Style。圖／三得利全球烈酒公司提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
好友相聚時想要玩出變化，金賓玩味迷你酒能輕鬆混搭各式飲品，創造出金賓玩味Style。圖／三得利全球烈酒公司提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
金賓玩味迷你酒即日起於全台7-ELEVEN上市，採50毫升小容量設計，酒精濃度32.5%，單瓶建議售價85元。圖／三得利全球烈酒公司提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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蜂蜜 水蜜桃 威士忌

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