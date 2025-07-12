夏日調飲神隊友！金賓3款風味迷你瓶 小7隨時開喝

美國經典波本威士忌品牌「金賓 Jim Beam」，今年夏天加碼推出三款全新玩味迷你酒，容量只有50毫升，小巧瓶身一手掌握，有蘋果、水蜜桃、蜂蜜三款風味，即日起於全台7-ELEVEN上架。

蘋果風味融合甜脆果香與波本木質調，尾韻帶有橡木香氣；水蜜桃版本則強調成熟果香與柔和酒體，適合炎夏飲用；蜂蜜風味則以香草、堅果與花香堆疊出層次，冰涼喝最對味。

三款迷你瓶不只可愛，混搭潛力更是無限，可以輕鬆融入各式飲品。人手一杯的奶蓋系列，與蜂蜜風味的金賓玩味迷你酒，就是相當好的搭配。清爽的檸檬金桔系列，則是蘋果風味的酸甜果香隊友。炎夏消暑神器冰沙遇上水蜜桃風味，更是夏日最佳清涼拍檔。

此外，日常在便利商店拿起一瓶咖啡、養樂多、氣泡水，只要再加一瓶金賓玩味迷你酒，就能升級成一杯清新微醺的專屬特調，打破對威士忌的刻板印象。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康