哪一句最有感？G-Dragon《Übermensch》世界巡迴演唱會15句「舞台經典語錄」

G-Dragon《Übermensch》世界巡迴演唱會從今年3月底於韓國起跑，終於來到台灣與粉絲相會。除了滿滿的尖叫聲，GD在每一場的舞台上也傾吐了不少心聲與想法，句句真誠，要和粉絲度過每一個難忘的當下，更要讓所有人看見：GD不只是回歸，還會做得更多、變得更棒！

不論你有沒有去現場朝聖，都值得看看這位認真努力又帥氣的男子，站在舞台上的真情流露。

●G-Dragon《Übermensch》世界巡迴演唱會15句「舞台經典語錄」

１．「Übermensch，就是靠自己意志生活的人。」

２．「人類，是必須被超越的存在。」

圖／翻攝自IG @xxxibgdrgn @8lo8lo8lowme

３．「今晚，這個舞台，就是我的畫布。」

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４．「你們的每一次呼喊，都是我創作的火花。」

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５．「不戴面具，就讓你們看見真正的我。」

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６．「生氣可以哭，累了就休息，在我這裡都可以。」

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７．「這場屬於我們，不需要任何偽裝。」

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８．「Übermensch，是一種超越恐懼的能力。」

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９．「我不需要別人定義我，因為我就是創造，例如我自己的Übermensch。」

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１０．「我很高興，在這麼長的時間後看到你們，我希望你們能和我一起感受能量。」

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１１．「你們的能量，是我最大的光源。」

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１２．「今晚，我們要一起重塑可能；這不只是音樂，而是主張。」

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１３．「我的回歸花了點時間，但接下來會持續展現最好的自己。」

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１４．「我不只是重新出發，更要重新定義自我。」

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１５．「BIGBANG明年（2026）20週年，期待我們的成年禮。」