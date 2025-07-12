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果凍、水晶、芭蕾舞鞋？JimmyChoo新款Jelly鞋一雙滿足

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
柔軟的Jimmy Choo「果凍」Jelly鞋，共有多款粉嫩新色可選。圖／Jimmy Choo提供
柔軟的Jimmy Choo「果凍」Jelly鞋，共有多款粉嫩新色可選。圖／Jimmy Choo提供

平底的芭蕾舞鞋近年在時尚產業掀起一股浪潮，懷舊、唯美、浪漫，成為在高跟鞋與休閒鞋外的又一熱門鞋款風格。設計師鞋履品牌Jimmy Choo於2025年夏季推出全新Jelly果凍平底鞋款，將芭蕾平底鞋、果凍、水晶三種元素合而為一，打造夏日的輕快時髦之選，也成為另類的夏日「凍感」宣言。

設計師品牌Jimmy Choo原本就擅長為女性打造高跟鞋，新款Jelly果凍平底鞋的鞋面則有著鏤空設計，除了讓穿著時更為透氣舒適，靈感則來自本季的Sangallo鏤空刺繡，並使用高精密的CNC數位化製作，將蕾絲轉化為鞋履的浪漫表情；同色系的水晶踝帶則讓這雙鞋履則為小女孩的稚氣甜美添增了幾分閃耀、浪漫，每一條鞋帶均有Jimmy Choo資深工匠親手縫製上合約12至14顆的閃亮水晶。

鞋履的底部則蝴蝶結圖樣裝飾、並搭配泡棉雕塑鞋墊，閃耀、也要兼顧穿著的舒適度，同時鞋底再壓印以Jimmy Choo的品牌Logo。全系列鞋款共有煙灰色、白色、棉花糖粉、咖啡色、薄荷綠等多色可供選擇，訂價則皆為15,800元，已全面上市。

Jimmy Choo發表了新款「Jelly」鞋，結合芭蕾舞鞋、水晶、涼爽的果凍感，成為盛夏輕快走跳之選。圖／Jimmy Choo提供
Jimmy Choo發表了新款「Jelly」鞋，結合芭蕾舞鞋、水晶、涼爽的果凍感，成為盛夏輕快走跳之選。圖／Jimmy Choo提供
Jimmy Choo銀白色果凍飾水晶平底鞋，15,800元。圖／Jimmy Choo提供
Jimmy Choo銀白色果凍飾水晶平底鞋，15,800元。圖／Jimmy Choo提供
Jimmy Choo棉花糖色果凍飾水晶平底鞋，15,800元。圖／Jimmy Choo提供
Jimmy Choo棉花糖色果凍飾水晶平底鞋，15,800元。圖／Jimmy Choo提供
Jimmy Choo煙灰色果凍飾水晶平底鞋，15,800元。圖／Jimmy Choo提供
Jimmy Choo煙灰色果凍飾水晶平底鞋，15,800元。圖／Jimmy Choo提供

設計師 水晶 品牌

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