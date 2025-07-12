101精品快閃店再+1！浪琴Zulu Time概念快閃店 放飛自我出國「趣」

旅行從來不僅是一個國家（時區）到另一個國家的移動，旅行也是一次心智與體感的激盪、是冒險精神與豐碩收穫的體現。源自瑞士的浪琴表（Longines）表款原就和馬術、飛行、潛水息息相關，近日再以工藝為座標、於台北101打造了Spirit Zulu Time 1925世界時區概念快閃店，展開一趟時間、文化與品味的多重冒險旅程。

浪琴表（Longines）曾在1925年發表品牌首款具雙時區功能的手表，並在2022年發表了Spirit Zulu Time先行者系列世界時區表款。今年則是Zulu Time表款問世的100周年紀念，浪琴因此在日前發表了Spirit Zulu Time先行者系列世界時區表款紀念套組、100周年紀念精鋼腕表，以及子夜藍色面盤的Spirit Zulu Time先行者系列世界時區表，以茲盛大紀念。

新款Spirit Zulu Time先行者系列世界時區腕表皆使用具GMT兩地時間功能與矽游絲的L844.4自動上鏈機芯，除時針可獨立調整、不受主時區干擾，矽游絲也能讓表款抵禦生活中的磁力干擾、進而維持運作精準度，同時表款的動力儲存可達三日72小時，並通過COSC瑞士天文台認證。

本次亮相的Spirit Zulu Time 1925世界時區概念快閃店設計仿似機場安檢，讓金屬探測門與行李輸送帶營造出穿越國境、登機前的興奮感受。同時空間設計再結合由品牌代言人、男星亨利卡維爾所拍攝的形象廣告，將配戴上Spirit Zulu Time 1925世界時區腕表的每一日，都像寫下了機長飛行日誌，讓冒險與興奮、隨時展開。