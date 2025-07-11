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亞洲4金！法國國際酒類大賽彰化摘2金 業者曝得獎感言

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣長王惠美參觀秉森酒莊，負責人楊秉森（右）和二林鎮長蔡詩傑教王惠酒從木桶裡勺酒。記者簡慧珍／攝影
彰化縣長王惠美參觀秉森酒莊，負責人楊秉森（右）和二林鎮長蔡詩傑教王惠酒從木桶裡勺酒。記者簡慧珍／攝影

彰化縣二林鎮釀酒酒莊密度在全台數一數二，秉森酒莊持續精進技術，不僅用二林葡萄釀酒榮獲今年第十六屆法國里昂國際酒類大賽金牌，更特別的是用甘蔗當原料釀製蘭姆酒，紀念發生一百周年的二林蔗農事件，這款紀念酒同獲大賽金牌；雙金寫下台灣釀酒產業新紀錄。

縣長王惠美今到秉森酒莊恭喜負責人楊秉森，在2025第十六屆法國里昂國際酒類大賽的亞洲區4金之中奪得雙金，「二十年磨一劍」是彰化之光、台灣之光。

二林鎮曾是公賣局（台灣菸酒公司前身）的釀酒契作葡萄產地，契作畫下句點，葡萄農有的轉種其它農作物，有的轉型開酒莊，二林鎮現有11家酒莊，釀酒葡萄種植面積約50公頃。楊秉森的葡萄園面積約6分地，年年依據果實成熟度、掌握木桶貯存時間，「我求進步，年年有進步」才能得獎，而得獎葡萄酒是2017年釀製。

他說，得獎酒沒選最成熟葡萄，經發酵等製程放入木桶控制熟成度，6年才取出，以二林鎮原住民巴布薩族命名為巴布薩紅葡萄酒，另一款酒是用甘蔗當原料，萃取甘蔗汁製成蘭姆酒，二林百年前發生蔗農抗議日本甘蔗會社剝削的運動，他命名1925蔗魂蘭姆酒紀念二林蔗農事件滿百年。

王惠美表示，二林鎮葡萄農轉型，鎮農會前總幹事蔡詩傑舉辦紫晶盃葡萄酒評鑑，縣政府大力支持，共同提升二林地區釀酒水準，今日終於開花結果，彰化葡萄酒站上國際舞蹈被世界看見。

蔡詩傑現任鎮長，他說，秉森酒莊能得獎，通曉法語的葡萄酒學者楊豐銘及東吳大學教授何撒娜功不可沒，協助酒莊歷經20年淬鍊，走向國際，當然鎮農會一路相挺也很重要，幫助地方小酒莊在外國酒類強勢競爭下繼續經營。

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葡萄酒 甘蔗

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