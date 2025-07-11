快訊

114分科生物／試題解答一次看 實驗題刁鑽考「青蛙舌根」考生讚有讀就有分

江蕙復出第一晚！費玉清「來了」 送巨型鳳凰讚爆：再展金嗓

Klook攜手星野集團 引導旅客遊日本二、三線城市

中央社／ 台北11日電

為因應日本都會區面臨過度旅遊壓力，旅遊電商平台Klook今天宣布，攜手日本飯店品牌星野集團，推出溫泉旅館與JR Pass的住宿交通套票，推動訪日旅客深入探索日本二、三線城市。

Klook今天舉辦記者會宣布，與日本星野集團展開策略合作，整合星野集團旗下溫泉旅館品牌「界」系列飯店與JR Pass，推出住宿交通套票，讓旅客能在Klook上同時完成住宿與交通預訂，並享有即時確認、中文介面等服務，減少交通與資訊規劃的困難。

Klook商務長范偉能（Wilfred Fan）表示，過度旅遊是全球觀光產業共同面臨的挑戰，日本更是受影響最顯著的地區之一，台灣為日本前3大旅客來源地，光是去年赴日旅遊人次就比2019年疫情前增加超過500萬人次。

透過與星野集團合作，Klook日本總經理增田航表示，結合Klook的交通產品與平台優勢，和跨市場的行銷宣傳，讓更多人知道日本二、三線城市觀光特色，他透露，未來將納入更多星野集團旗下的其他飯店，為海外旅客提供更多選擇，並透過AI工具協助旅客在平台上規劃和預訂當地所需的旅遊商品。

星野集團代表星野佳路表示，「界」系列目前共21間飯店，分布於日本多個二、三線城市及溫泉小鎮，他說，目前日本境內旅客赴二、三線城市旅遊比例高，希望透過與Klook合作，帶動更多國外旅客前往，而他也看好這部分成長潛力。

根據Klook 2025「旅遊脈動大調查」指出，63%亞太區旅客在規劃今年行程時傾向避開人潮，選擇較不擁擠的目的地，經統計Klook台灣今年上半年日本城市預訂量季增幅排名，由國頭郡（沖繩北部）、三重縣（近京都）、長久手市（近名古屋）等二、三線城市奪得前3，顯示台灣旅客對地方城市的關注度持續增加。

Klook推測，因即將開幕的JUNGLIA樂園帶動沖繩北部旅遊熱度，三重縣則有伊勢神宮等深度景點，長久手市因吉卜力公園人氣持續高漲。

調查指出，對台灣旅客而言，探索日本郊區的主要誘因為體驗在地文化與避開人潮，而最大挑戰仍是交通安排不夠方便（40%），其次是資訊不足（26%）與住宿選擇有限（18%）。

日本 Klook

延伸閱讀

日本水產品時隔2年恢復銷往大陸 3業者獲准登記

日本85歲神勇嬤！從九州步行1295公里到東京 歷時3年多達成壯舉

Klook攜手星野集團 推套票助旅客探索日本地方城市

外國人駕照、購地、健保…問題多 日將設專責組織處理

相關新聞

法國國際酒類大賽亞洲4金 彰化摘兩金 業者曝得獎感言

彰化縣二林鎮釀酒酒莊密度在全台數一數二，秉森酒莊持續精進技術，不僅用二林葡萄釀酒榮獲今年第十六屆法國里昂國際酒類大賽金牌...

AKAME姊妹店MATHARIRI迎來新主廚 彭天恩親弟弟Sky接棒

南台灣人氣餐廳「AKAME」的姊妹店「MATHARIRI」，迎來新主廚上任，由曾任AKAME副主廚、也是主廚彭天恩（Al...

「最黑芯」蛋黃酥！貓茶町「台灣香草蛋黃酥」今起開賣

貓茶町以「全台最黑蛋黃酥」成功掀起話題，2025再推「最黑芯蛋黃酥」，以台灣二大香草農栽種、被稱為「香料皇后」的香莢蘭（...

金融科技遭北院查封未果 全國電子即日起暫停提供街口支付服務

街口支付的母公司街口金融科技公司昨日遭北院進行查封未果，市場擔心是否影響街口支付營運，街口強調公司營運未受影響，且街口支...

盤點最新主題房！與斑馬同眠、全台唯一「DINOTAENG呆萌町」療癒登場

親子客群最愛的「主題房」，因應暑假旺季，再來全新一波。其中，全台唯一的「DINOTAENG 呆萌町主題房」於知本老爺療癒...

新酒店「采・寓」住房送寶格麗！台中長榮桂冠加價999元吃活龍蝦

長榮酒店旗下新品牌「采・寓halo house」新開幕，大手筆祭出「住房送寶格麗」活動。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。