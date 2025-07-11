Klook攜手星野集團 引導旅客遊日本二、三線城市

為因應日本都會區面臨過度旅遊壓力，旅遊電商平台Klook今天宣布，攜手日本飯店品牌星野集團，推出溫泉旅館與JR Pass的住宿交通套票，推動訪日旅客深入探索日本二、三線城市。

Klook今天舉辦記者會宣布，與日本星野集團展開策略合作，整合星野集團旗下溫泉旅館品牌「界」系列飯店與JR Pass，推出住宿交通套票，讓旅客能在Klook上同時完成住宿與交通預訂，並享有即時確認、中文介面等服務，減少交通與資訊規劃的困難。

Klook商務長范偉能（Wilfred Fan）表示，過度旅遊是全球觀光產業共同面臨的挑戰，日本更是受影響最顯著的地區之一，台灣為日本前3大旅客來源地，光是去年赴日旅遊人次就比2019年疫情前增加超過500萬人次。

透過與星野集團合作，Klook日本總經理增田航表示，結合Klook的交通產品與平台優勢，和跨市場的行銷宣傳，讓更多人知道日本二、三線城市觀光特色，他透露，未來將納入更多星野集團旗下的其他飯店，為海外旅客提供更多選擇，並透過AI工具協助旅客在平台上規劃和預訂當地所需的旅遊商品。

星野集團代表星野佳路表示，「界」系列目前共21間飯店，分布於日本多個二、三線城市及溫泉小鎮，他說，目前日本境內旅客赴二、三線城市旅遊比例高，希望透過與Klook合作，帶動更多國外旅客前往，而他也看好這部分成長潛力。

根據Klook 2025「旅遊脈動大調查」指出，63%亞太區旅客在規劃今年行程時傾向避開人潮，選擇較不擁擠的目的地，經統計Klook台灣今年上半年日本城市預訂量季增幅排名，由國頭郡（沖繩北部）、三重縣（近京都）、長久手市（近名古屋）等二、三線城市奪得前3，顯示台灣旅客對地方城市的關注度持續增加。

Klook推測，因即將開幕的JUNGLIA樂園帶動沖繩北部旅遊熱度，三重縣則有伊勢神宮等深度景點，長久手市因吉卜力公園人氣持續高漲。

調查指出，對台灣旅客而言，探索日本郊區的主要誘因為體驗在地文化與避開人潮，而最大挑戰仍是交通安排不夠方便（40%），其次是資訊不足（26%）與住宿選擇有限（18%）。