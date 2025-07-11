AKAME姊妹店MATHARIRI迎來新主廚 彭天恩親弟弟Sky接棒

南台灣人氣餐廳「AKAME」的姊妹店「MATHARIRI」，迎來新主廚上任，由曾任AKAME副主廚、也是主廚彭天恩（Alex）親弟的彭天耀（Sky）接棒，將以創新料理風格回應土地情感。

曾在台東經營「Sky快閃漢堡」的彭天耀，如今回到屏東，他說：「之前在台東是陪伴太太回家，這一次回到屏東的『MATHARIRI』，則是我自己真正的回家了。」

彭天耀表示，「透過料理與家鄉對話，是我一直想做的事。我希望這裡能讓人自在，就像回家一樣。」在首份菜單當中，他以屏東在地食材為主角，透過多元細緻的烹調手法，呈現他對家鄉風味的熱情。

一道「威士忌橡木桶煙燻戰斧豬、雪莉酒醋」將屏東在地飼養的東寶黑豬，先以釀威士忌橡木桶製成的木屑煙燻，帶出太妃糖與麥芽糖般的香氣，再煎烤至表皮微酥，淋上以雪莉酒醋與馬告調製的醬汁增添層次，搭配蘋果條與彩色日本大根，最後以香檬油醋點綴，清爽酸香。

在蔬食部分也驚喜不斷。「無花果、莫札瑞拉起司、覆盆子油醋」以雲林無花果，搭配手工莫札瑞拉起司與綜合生菜，淋上覆盆子核桃油醋醬，特別加入烤過的大顆核桃，增添酥脆口感。「炙烤櫛瓜、芝麻醬」以南投山上種植的櫛瓜，搭配香濃芝麻醬，上方撒上夏威夷豆粉，堅果的香氣讓整體風味更有層次。

「MATHARIRI」的名字來自原民語，意指「各種美好」。彭天耀希望透過一道道菜品，讓人感受到「像回家一樣的自在與誠懇」，迎接每一位「回家」的食客。

◎ MATHARIRI ■地址：屏東縣瑪家鄉風景巷 200 號 ■營業時間： ・星期二至星期五：12:00～15:00 ・星期六： －第一輪｜12:00 ～14:30 －第二輪｜15:00 ～17:30 ・星期日、星期一：公休

炙烤櫛瓜、芝麻醬。圖／MATHARIRI提供

「MATHARIRI」迎來新主廚彭天耀（Sky）。圖／MATHARIRI提供