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「最黑芯」蛋黃酥！貓茶町「台灣香草蛋黃酥」今起開賣
貓茶町以「全台最黑蛋黃酥」成功掀起話題，2025再推「最黑芯蛋黃酥」，以台灣二大香草農栽種、被稱為「香料皇后」的香莢蘭（Vanilla spp.）果莢費工製作，融合來自各地的頂級原物料及台灣鹹蛋黃、紅豆等在地優質農特產，將台灣經典蛋黃酥洋派化了。
新品預購自即日起至9/30於品牌官網、粉絲團、官方LINE@、創始店、北車店、板橋店陸續展開預購，一盒8入原價880元，預購優惠750元，8/19~9/4搶鮮於SOGO忠孝館推出快閃櫃（每天下午2點後可提貨），以及9/27~10/6於創始店、北車店、板橋店（每天下午3點後可提貨）等兩波提貨規劃，可視送禮需求選定適合的取貨日期。
此外，貓茶町再度啟動快閃列車，於8/19~9/4前進SOGO忠孝館駐點快閃，現場除將販售品牌眾多人氣經典商品外，「台灣香草蛋黃酥」商品也將首登場，限定限量現場販售，售完為止。
貓茶町表示，「台灣香草蛋黃酥」烏豆沙餡採用低糖配方，特別選用紐西蘭無水奶油調製出口感滑細，風味清香不甜膩的內餡。油酥外皮使用「法國巴黎大磨坊T55麵粉」、「法國VIRON T55麵粉」2種麵粉，與一般蛋黃酥最大的不同，貓茶町採用燙麵技法製作，增添麵皮柔軟及延展性，酥度也大為提升，油酥皮加入法國的香草醬，經高溫烘焙後香氣濃郁，外酥內香。
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