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盤點最新主題房！與斑馬同眠、全台唯一「DINOTAENG呆萌町」療癒登場

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
Mini Bar特別準備有斑馬設計的深焙濾掛咖啡包與斑馬造型馬克杯。圖/關西六福莊提供
Mini Bar特別準備有斑馬設計的深焙濾掛咖啡包與斑馬造型馬克杯。圖/關西六福莊提供

親子客群最愛的「主題房」，因應暑假旺季，再來全新一波。其中，全台唯一的「DINOTAENG 呆萌町主題房」於知本老爺療癒登場，被稱為「今夏短尾矮袋鼠粉絲必要朝聖房型」。

韓國超人氣文創IP品牌DINOTAENG，即日起至9月30日限時打造、全台唯一的療癒系「DINOTAENG 呆萌町主題房」，客房內隨處可見換上繽紛草裙的 QUOKKA及好夥伴BOBO的可愛身影，完美結合知本自然簡約的度假風情，蔚為今夏最萌的住宿體驗。主題房雙人成行、每人每晚4,400元+10%起，含早餐、自助晚餐或鍋物套餐隨心選，再享獨家住房禮、消暑刨冰、限量貼紙及明信片等好禮。

亞洲第一家生態度假旅館—關西六福莊全新推出的「斑馬生態主題房」，即日起至12月31日開放預訂，雙人入住每晚12,500元起，含一泊二食、暢玩六福村兩日，以及獨家的斑馬生態體驗活動。斑馬風格的主題客房，大片落地窗外有機會與斑馬群相遇，房內也融入許多斑馬元素，像是斑馬紋羽絨大靠枕、床尾飾布與抱枕，甚至連垃圾桶、腳踏墊到浴室的漱口杯，都是非洲風斑馬紋。此次專案再送1只六福莊限定斑馬保溫杯。

邁入開館10周年的和逸飯店·台南西門館，是亞洲唯一與華納兄弟探索公司旗下《卡通頻道》Cartoon Network聯名合作的親子主題飯店，宣布投入千萬預算，進行飯店軟硬體與遊樂設施優化計畫。其中，最受親子旅客喜愛的「奇趣操場小火車」率先完成升級，以全新造型的「COZZI 卡通明星列車」、結合《卡通頻道》經典角色與繽紛色彩，揭開序幕。Cozzi KITCHÉN親子餐廳也推出全新菜單，並以《熊熊遇見你》卡通角色推出主題餐。

高雄福華大飯店則是攜手衛武營國家藝術文化中心，於每年暑假期間「花露露的童樂節」推出聯名親子主題房。衛武營活動至7/27，高雄福華親子主題房推至8/31，每房每晚4,099~6,099元起，依人數加贈麗香苑自助早餐，客房內有100公分高Hovii熊迎賓，以及隨處可見超萌的花露露及HOVII熊身影，還有豐富的周邊商品如HOVII熊布偶、限定款束口後背包及陶瓷杯墊、花露露文具組、扭蛋鑰匙圈等，通通可以帶回家。

台北淡水蘊泉庄暑假則推出12種主題親子活動，讓大人小孩不必出門，就能從早玩到晚。其中有三大熱搜亮點，包括開辦「寶可夢卡牌」入門體驗，啟發孩子創造力的「迷你流體畫」，以及親子專屬戲水區「沐天澤」，此外，另有小小馬術、抓周體驗、小小廚師課程、野生動物露營房等多元體驗。

「花露露的童樂節」走進高雄福華大飯店。圖/高雄福華提供
「花露露的童樂節」走進高雄福華大飯店。圖/高雄福華提供
斑馬生態體驗。圖/關西六福莊提供
斑馬生態體驗。圖/關西六福莊提供
和逸飯店·台南西門館最受親子旅客喜愛的「奇趣操場小火車」率先完成升級。圖/和逸飯店·台南西門館提供
和逸飯店·台南西門館最受親子旅客喜愛的「奇趣操場小火車」率先完成升級。圖/和逸飯店·台南西門館提供
和逸飯店·台南西門館推出全新菜單。圖/和逸飯店·台南西門館提供
和逸飯店·台南西門館推出全新菜單。圖/和逸飯店·台南西門館提供
全台唯一「DINOTAENG 呆萌町主題房」，從專屬門牌、床頭牆面、全身鏡到浴室，隨處可見QUOKKA及BOBO的俏皮身影。圖/知本老爺酒店提供
全台唯一「DINOTAENG 呆萌町主題房」，從專屬門牌、床頭牆面、全身鏡到浴室，隨處可見QUOKKA及BOBO的俏皮身影。圖/知本老爺酒店提供
肯亞斑馬主題房全新登場。圖/關西六福莊提供
肯亞斑馬主題房全新登場。圖/關西六福莊提供
台北淡水蘊泉庄暑假推出12種主題親子活動，包括孩子們最愛的野生動物露營房。圖/淡水蘊泉庄提供
台北淡水蘊泉庄暑假推出12種主題親子活動，包括孩子們最愛的野生動物露營房。圖/淡水蘊泉庄提供
台北淡水蘊泉庄暑假推出12種主題親子活動。圖/淡水蘊泉庄提供
台北淡水蘊泉庄暑假推出12種主題親子活動。圖/淡水蘊泉庄提供
高雄福華大飯店攜手衛武營國家藝術文化中心，於每年暑假期間「花露露的童樂節」，搭配高雄福華大飯店吉祥物Hovii熊，推出聯名親子主題房。圖/高雄福華提供
高雄福華大飯店攜手衛武營國家藝術文化中心，於每年暑假期間「花露露的童樂節」，搭配高雄福華大飯店吉祥物Hovii熊，推出聯名親子主題房。圖/高雄福華提供
知本老爺攜手韓國超人氣文創IP品牌DINOTAENG，即日起至9月30日限時推出療癒系「DINOTAENG 呆萌町主題房」。圖/知本老爺酒店提供
知本老爺攜手韓國超人氣文創IP品牌DINOTAENG，即日起至9月30日限時推出療癒系「DINOTAENG 呆萌町主題房」。圖/知本老爺酒店提供

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