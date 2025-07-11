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新酒店「采・寓」住房送寶格麗！台中長榮桂冠加價999元吃活龍蝦

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
采・寓推出預定采馥住房專案、贈送義大利BVLGARI沐浴備品兩瓶。圖/采・寓提供
采・寓推出預定采馥住房專案、贈送義大利BVLGARI沐浴備品兩瓶。圖/采・寓提供

長榮酒店旗下新品牌「采・寓halo house」新開幕，大手筆祭出「住房送寶格麗」活動。

即日起至12月31日，預訂「采・馥住房專案」，即可獲得義大利寶格麗Bvlgari白茶沐浴/洗髮精300ml一組（原價1,500元），專案優惠價4,088元起。透過官網預訂「采・蜜住房專案」並加購高鐵車票，即贈台灣保養品牌「一日茶道TEAORY」桂·蜜潔顏皂乙組（原價900元），並享7、8月期間高鐵票價平日7折、假日8折優惠，專案價每晚3,788元起，上述專案均含卡啡那早午餐2客。

此外，台中長榮桂冠酒店與采・寓halo house聯手，即日起推出「雙館1+1住房專案」，透過任一館預訂並入住，入住當日即提供另一館平日住宿憑證一張（12月30日前皆可預約使用），超值專案價6,200元起，等同每晚3,100元起，入住享有早餐2客，專案期間到12月30日。

台中長榮桂冠酒店暑期餐飲優惠齊發，即日起至7月31日快閃推出「用餐加購活龍蝦優惠」，於冠品鐵板燒點用套餐，或至長園中餐廳用餐消費，即能以超值優惠價999元點用波士頓活龍蝦一隻（500~550g）。咖啡廳自助百匯則主打親子吃到飽優惠，8月31日前、兩位大人同行，「招待一位11歲以下兒童免費用餐」。點心坊人氣第一的冠軍蛋黃酥，限時優惠單顆「買一送一」，每顆售價120元，優惠到7月31日。

台中長榮7月快閃推出「用餐加購活龍蝦優惠」，於冠品鐵板燒點用套餐，或至長園中餐廳用餐消費，即可以超值優惠價999元點用波士頓活龍蝦一隻。圖/台中長榮提供
台中長榮7月快閃推出「用餐加購活龍蝦優惠」，於冠品鐵板燒點用套餐，或至長園中餐廳用餐消費，即可以超值優惠價999元點用波士頓活龍蝦一隻。圖/台中長榮提供

長榮 酒店 活龍蝦

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