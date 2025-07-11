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Klook攜手星野集團 推套票助旅客探索日本地方城市

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
Klook與日本知名飯店品牌星野集團上午舉行記者會，宣布展開策略合作，推動國際旅客前往日本二三線城市，緩解東京、大阪等都會區的過度旅遊壓力。Klook商務長范偉能（左）、Klook日本總經理增田航（右）、星野集團代表星野佳路（中）一同合影。記者林伯東／攝影
Klook與日本知名飯店品牌星野集團上午舉行記者會，宣布展開策略合作，推動國際旅客前往日本二三線城市，緩解東京、大阪等都會區的過度旅遊壓力。Klook商務長范偉能（左）、Klook日本總經理增田航（右）、星野集團代表星野佳路（中）一同合影。記者林伯東／攝影

Klook日本知名飯店品牌星野集團上午舉行記者會，宣布展開策略合作，推動國際旅客前往日本二三線城市，緩解東京、大阪等都會區的過度旅遊壓力。

首波推出「界」系列溫泉旅館搭配JR Pass住宿交通套票，旅客可透過Klook一站完成預訂，享有即時確認與中文介面等服務，解決交通不便與資訊不足等痛點。

Klook調查指出，63%亞太旅客規劃行程時偏好避開人潮，台灣旅客對沖繩北部、三重縣、長久手市等地方城市的關注度明顯升溫。Klook日本總經理增田航表示，結合星野住宿體驗與Klook平台優勢，能有效引導旅客深入地方，探索日本小鎮文化與自然風貌。

雙方合作也將擴及東南亞與韓國市場，未來將納入更多星野旗下飯店與旅遊商品，打造更完整的地方旅遊體驗。星野集團代表星野佳路強調，整合交通與住宿資源，有助提升地方觀光可見度與可達性。

Klook與日本知名飯店品牌星野集團上午舉行記者會，宣布展開策略合作，推動國際旅客前往日本二三線城市，緩解東京、大阪等都會區的過度旅遊壓力。星野集團代表星野佳路。記者林伯東／攝影
Klook與日本知名飯店品牌星野集團上午舉行記者會，宣布展開策略合作，推動國際旅客前往日本二三線城市，緩解東京、大阪等都會區的過度旅遊壓力。星野集團代表星野佳路。記者林伯東／攝影

日本 Klook

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