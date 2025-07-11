日本都會區觀光超載 Klook與星野合作把旅客導向二三線城市

疫後日本湧入來自全世界的觀光客，多數更集中在一線大城市，造成日本都會區城市觀光壓力超載。為因應日本都會區面臨的過度旅遊壓力，也推動旅客多走訪探索地方城市，旅遊電商平台Klook 今宣布與日本飯店品牌星野集團展開策略合作，首波合作推出星野集團旗下溫泉旅館品牌「界」系列與JR Pass的住宿交通套票，協助旅客更輕鬆探索日本在地風景與文化。

Klook商務長范偉能（Wilfred Fan）表示，過度旅遊是全球觀光產業共同面臨的挑戰，日本更是受影響最顯著的地區之一，台灣為日本前3大旅客來源地，光是去年赴日旅遊人次就比2019年疫情前增加超過500萬人次，人潮向都會區集中的情況也比2019年更顯著。Klook與星野集團在推動地方旅遊和旅遊永續的理念一致，今天共同合作，為日本觀光的長期發展盡一份力。

根據Klook 2025《旅遊脈動大調查》指出，63%亞太區旅客在規畫今年行程時傾向避開人潮，選擇較不擁擠的目的地。根據Klook台灣2025上半年日本城市預訂量季增幅排名，由國頭郡（沖繩北部）、三重縣（近京都）、長久手市（近名古屋）等二三線城市奪得前三，顯示台灣旅客對地方城市的關注度持續增加；推測因即將開幕的JUNGLIA樂園帶動沖繩北部旅遊熱度，三重縣則有伊勢神宮等深度景點，長久手市因吉卜力公園人氣持續高漲；位於富士山周遭的靜岡和山梨、熊本、橫濱則分別位居第四到第六名。

但對台灣旅客而言，探索日本郊區的主要誘因為體驗在地文化與避開人潮，而最大挑戰仍是交通安排不夠方便（40%），其次是資訊不足（26%）與住宿選擇有限（18%）。

Klook這次與星野集團合作，整合旗下溫泉旅館品牌「界」系列飯店與JR Pass，推出住宿交通套票，讓旅客能在Klook上同時完成住宿與交通預訂，並享有即時確認、中文介面等服務，減少交通與資訊規畫的困難，也讓海外旅客更容易查找當地住宿選擇。

「界」系列目前共21間飯店，分布於日本多個日本二三線城市及溫泉小鎮，如北海道波羅多、東北地區津輕，中部地區奧飛驒、加賀等，主打「溫泉」、帶領旅客認識日本小眾文化的「當地樂」活動、富含在地特色的「會席料理」、「當地特色客房」等體驗，讓旅客透過住宿貼近在地文化與生活氛圍。

Klook日本總經理增田航（Wataru Masuda）表示，我們很榮幸與星野集團合作，透過其讓人想一去再去的住宿體驗與品牌魅力，結合Klook的交通產品與平台優勢，和跨市場的行銷宣傳，讓更多人知道日本二三線城市觀光特色，引導更多旅客走入地方城市，探索多元的自然與文化風貌。未來我們也將納入更多星野集團旗下的其他飯店，為海外旅客提供更多選擇，並透過AI工具協助旅客在平台上規畫和預訂當地所需的旅遊商品。

星野集團代表星野佳路說，隨著城市觀光壓力日益加劇，如何引導旅客深入地方、實現旅遊分流，是我們長期重視的議題。透過與Klook合作整合住宿與交通，我們相信能有效解決地方交通不便課題，吸引更多旅客造訪日本各地，進一步提升地方觀光的可見度與可達性。