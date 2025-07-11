GUCCI 2025全新高級珠寶 馬銜鍊、Marina Chain強攻風格C位拼閃耀

義大利時尚品牌古馳（GUCCI）近日又有新動態，品牌於巴黎蒙田大道的GUCCI Montaigne旗艦店一次發表了年度全新高級珠寶（High Jewelry）與高級製表（High Watchmaking）系列，其中高級珠寶聚焦在Labirinti GUCCI、Horsebit與Marina三大主題（元素），高級製表則結合Métiers d'Art藝術工藝裝飾、馬賽克風格鑽石鑲嵌與複雜的陀飛輪，為GUCCI的時計與珠寶宇宙、翻開美學新頁。

GUCCI的2025高級珠寶共分三項主題，在「Labirinti Gucci」系列中，寶石的色彩目眩神迷呼應著「Labirinti」迷宮的意涵，同時大量對比性的寶石色彩輝映也帶有如花園般百花齊放的聯想，像是一件鑲嵌24.75克拉圓形切割坦桑石、5.94克拉枕形帕拉伊巴碧璽的貼頸式項鍊，整體輪廓簡潔大器，並以色彩的明亮飽和形成對「映」；同系列另一款Labirinti Gucci系列戒指則選用一顆6.02克拉巴西橢圓形海藍寶，並以梨形鑽石和兩顆帕拉伊巴碧璽具現了花瓣的溫柔婉約，似有芬芳撲鼻而來。

馬銜鍊（Horsebit）與Marina Chain此兩種原出現在服裝、包款、配件裝飾性設計元素則在今年延伸至高級珠寶領域。像是一枚Horsebit高級珠寶手環取馬銜鍊之造型輪廓，但內側則鑲嵌以藍寶石並於金屬底座內側鍍上藍色，呈現更為飽和濃豔的感受；另一款不對稱頸鍊則以3.07克拉的紅寶石為主石搭配周邊的沙弗萊石，讓鮮紅與翠綠的比對，呈現出色彩情緒的激盪活躍。

過往幾季頻繁出現在服裝上的Marina Chain今年正式以高級珠寶之姿成為「主角」，除了一套玫瑰金鑲嵌紅寶石、沙弗萊石與四色藍寶石的項鍊手鍊套組最為貴氣，召喚出虹彩般療癒，另有一款墜飾項鍊則取弧形的Marina Chain為焦點，並以淺藍色藍寶石、鑽石鑲嵌「眾星拱月」，最後襯托出3.40克拉主石巴西海藍寶石的蔚藍清涼。