GUCCI 2025全新高級珠寶 馬銜鍊、Marina Chain強攻風格C位拼閃耀
義大利時尚品牌古馳（GUCCI）近日又有新動態，品牌於巴黎蒙田大道的GUCCI Montaigne旗艦店一次發表了年度全新高級珠寶（High Jewelry）與高級製表（High Watchmaking）系列，其中高級珠寶聚焦在Labirinti GUCCI、Horsebit與Marina三大主題（元素），高級製表則結合Métiers d'Art藝術工藝裝飾、馬賽克風格鑽石鑲嵌與複雜的陀飛輪，為GUCCI的時計與珠寶宇宙、翻開美學新頁。
GUCCI的2025高級珠寶共分三項主題，在「Labirinti Gucci」系列中，寶石的色彩目眩神迷呼應著「Labirinti」迷宮的意涵，同時大量對比性的寶石色彩輝映也帶有如花園般百花齊放的聯想，像是一件鑲嵌24.75克拉圓形切割坦桑石、5.94克拉枕形帕拉伊巴碧璽的貼頸式項鍊，整體輪廓簡潔大器，並以色彩的明亮飽和形成對「映」；同系列另一款Labirinti Gucci系列戒指則選用一顆6.02克拉巴西橢圓形海藍寶，並以梨形鑽石和兩顆帕拉伊巴碧璽具現了花瓣的溫柔婉約，似有芬芳撲鼻而來。
馬銜鍊（Horsebit）與Marina Chain此兩種原出現在服裝、包款、配件裝飾性設計元素則在今年延伸至高級珠寶領域。像是一枚Horsebit高級珠寶手環取馬銜鍊之造型輪廓，但內側則鑲嵌以藍寶石並於金屬底座內側鍍上藍色，呈現更為飽和濃豔的感受；另一款不對稱頸鍊則以3.07克拉的紅寶石為主石搭配周邊的沙弗萊石，讓鮮紅與翠綠的比對，呈現出色彩情緒的激盪活躍。
過往幾季頻繁出現在服裝上的Marina Chain今年正式以高級珠寶之姿成為「主角」，除了一套玫瑰金鑲嵌紅寶石、沙弗萊石與四色藍寶石的項鍊手鍊套組最為貴氣，召喚出虹彩般療癒，另有一款墜飾項鍊則取弧形的Marina Chain為焦點，並以淺藍色藍寶石、鑽石鑲嵌「眾星拱月」，最後襯托出3.40克拉主石巴西海藍寶石的蔚藍清涼。
GUCCI 25H系列在過往陸續挑戰過鏤空飛行陀飛輪、萬年曆、三問報時後，今年則有一只古羅馬競技場為靈感的25H Amphitheater 40毫米鏤空陀飛輪， 面盤中央鑲嵌以錯落有致的長方形鑽石，打造出火光閃閃的鑽石時光舞台；最令人驚豔的則還有G-Timeless系列一次獻上三款大明火琺瑯陀飛輪，面盤靈感分別出自GUCCI經典的Flora花卉印花絲巾、航海絲巾以及Perle絲巾的水底世界，透過分秒運轉的陀飛輪搭配上斑斕盛放的植栽、古典帆船的豪情壯志以及魚兒水草的漫遊靜謐，感受時光停駐在手腕上的平和與愉悅。
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