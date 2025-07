三星攜手G-DRAGON演唱會！可預約租借S25 Ultra、還有摺疊機體驗區

K-POP傳奇王者G-DRAGON今天(7月11日)起在台北小巨蛋一連開唱3天,為了保存與偶像相遇的珍貴畫面,「演唱會神機」話題再度掀起熱議。台灣三星宣布攜手G-DRAGON,共同獻上睽違8年的世界巡演《G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN TAIPEI, presented by KGI FINANCIAL GROUP》,以創新科技強勢助陣粉絲體驗。演唱會現場不僅設置本周甫發表的Samsung GalaxyZ Fold7 Z Flip7體驗區,完成多項任務可拿限量好禮;參與演唱會的粉絲還能透過星機免費試用計畫,以Samsung Galaxy S25 Ultra感受旗艦級攝錄影與AI的強悍魅力。

G-DRAGON自2006年出道以來,憑藉強大的創作實力與獨樹一格的時尚品味,於全球擄獲無數粉絲。此次巡演《G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch]》以全新專輯為核心概念,即將向粉絲宣告王者霸氣回歸。

Samsung Galaxy S25 Ultra以「演唱會神機」完美應對各種拍攝挑戰,2億畫素主鏡頭助力低光源夜拍表現;支援3倍與5倍光學變焦,搭配最高100倍的超高倍變焦,坐「蛋頂」也能拉近與偶像距離;5,000萬畫素超廣角鏡頭不僅能捕捉歌手與眾舞群的精湛舞藝,更能涵蓋整座會場應援燈海,將情感完整收錄。演唱會結束後,Galaxy AI接棒影像處理,「音訊橡皮擦」有效去除環境噪音,保留偶像純淨音色與Talk Break間的真實互動;「自動剪輯」則能快速生成高品質回顧影片,無論是情緒最激昂的副歌還是感性橋段,都能一鍵成片。

為打造更豐富的互動體驗,台灣三星特別於G-DRAGON演唱會期間每日下午1點至晚間8點,開放Galaxy專屬體驗區,完成不同階段任務,還可拿各種寵粉好康。甫於7月9日發表的最新摺疊旗艦新機Samsung Galaxy Z Fold7 Z Flip7於現場驚喜亮相,極致輕薄的Z Fold7闔起使用如一般手機,展開後可以透過8吋沉浸式大螢幕好好回顧偶像當晚神顏;Galaxy Z Flip7則是口袋裡的自拍神機,小巧外型可輕鬆裝進時尚小包,透過無邊際封面螢幕進行高畫質免腳架自拍,拍出演唱會踩點紀念照、舞蹈挑戰不求人。凡於現場Galaxy體驗區完成指定任務,如追蹤三星官方社群、體驗Galaxy AI與Gemini Live即時對話功能並打卡分享、標註指定帳號,還能兌換台北場限定應援扇、冰涼解渴的應援咖啡等限量好禮,兌完為止。

深受好評的Samsung Galaxy Free Trial星機免費試用計畫亦登陸G-DRAGON演唱會會場,消費者可於演唱會攤位或6間指定三星智慧館門市預約租借試用Samsung Galaxy S25 Ultra,親身實測演唱會神機硬實力,完成指定分享任務後,還可再抽G-DRAGON限量週邊。

●附註:,詳細活動辦法依活動官方網站公告為準。