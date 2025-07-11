快訊

獨／Gogoro免月租費先收設定費9千！遭疑「有異狀」 官方2動作：財務穩健

輝達台灣總部用地有解！新壽發文北市：直接轉讓T17、T18

新莊傳家暴！45歲醉兒討錢不成 持菜刀砍傷媽媽

聽新聞
0:00 / 0:00

肯德基史上最萌合夥人！冰心蛋撻風味冰淇淋 x Care Bears 萌翻今夏

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
7月15日起，凡購買4顆「冰心蛋撻風味冰淇淋」，即贈1顆經典原味蛋撻。圖/肯德基提供
7月15日起，凡購買4顆「冰心蛋撻風味冰淇淋」，即贈1顆經典原味蛋撻。圖/肯德基提供

肯德基驚喜宣布與全球知名卡通IP Care Bears正式合作，以「合夥人」的身份可愛爆擊登場。結合去年一上市就掀起搶購熱潮的「冰心蛋撻風味冰淇淋」甜蜜回歸，推出6款讓人少女心原地噴發的限定包裝。

去年夏天，肯德基將經典產品原味蛋撻凍感大變身，推出史上第一顆「冰心蛋撻風味冰淇淋」，不僅成功掀起話題熱潮，更強勢進軍冰品甜點戰場。今年「冰心蛋撻風味冰淇淋」將經典酥香蛋撻升級，以原味蛋撻濃郁奶蛋內餡風味的冰淇淋為基底凍感大變身，再撒上可口焦糖脆片，讓整體多了香氣與口味層次，搭配香脆的餅乾外殼，冰涼的口感中展現全新魅力。

今夏「冰心蛋撻風味冰淇淋」不僅凍感回歸，還與最萌合夥人「Care Bears」帶來期間限定限量的優惠好消息，7月15日起凡購買4顆「冰心蛋撻風味冰淇淋」，即贈1顆經典原味蛋撻。

「冰心蛋撻風味冰淇淋」也換上全新限定包裝，推出6款超萌設計。每一隻「Care Bears」小熊都化身冰淇淋守護者，有著不同表情包，療癒值滿點。每一款皆為限量登場。

此外，肯德基持續優化數位服務，即日起店內自助點餐機再升級。凡於機台點餐時輸入優惠碼「50431」，便可以95元優惠價享用「冰心蛋撻風味冰淇淋嚐鮮券」原味蛋撻x1+冰心蛋撻風味冰淇淋x1。結帳時輸入手機號碼即可累積會員點數，下載並開通PK雙饗卡APP還可享點數換美食、專屬優惠、跨店取餐團購服務，甚至參加天天遊戲活動。

今夏「冰心蛋撻風味冰淇淋」找上了全新療癒合夥人「Care Bears」，換上全新限定包裝，驚喜推出6款超萌設計。圖/肯德基提供
今夏「冰心蛋撻風味冰淇淋」找上了全新療癒合夥人「Care Bears」，換上全新限定包裝，驚喜推出6款超萌設計。圖/肯德基提供
今夏「冰心蛋撻風味冰淇淋」找上了全新療癒合夥人「Care Bears」，換上全新限定包裝，驚喜推出6款超萌設計。圖/肯德基提供
今夏「冰心蛋撻風味冰淇淋」找上了全新療癒合夥人「Care Bears」，換上全新限定包裝，驚喜推出6款超萌設計。圖/肯德基提供

肯德基 成功 冰淇淋

延伸閱讀

41歲男一年吃4000種冰淇淋「每天吃也不厭倦」揭健檢結果和體重變化

冰淇淋融化可以再冰回去嗎？專家揭保存重點 包裝有1情況別再吃了

即溶咖啡只是拿來喝太浪費！只需準備2樣材料 秒變高級義式甜點

獨／肯德基又少一間！15年中崙店熄燈 品田牧場接力

相關新聞

GUCCI 2025全新高級珠寶 馬銜鍊、Marina Chain強攻風格C位拼閃耀

義大利時尚品牌古馳（GUCCI）近日又有新動態，品牌於巴黎蒙田大道的GUCCI Montaigne旗艦店一次發表了年度全...

三星攜手G-DRAGON演唱會！可預約租借S25 Ultra、還有摺疊機體驗區

K-POP傳奇王者G-DRAGON今天（7月11日）起在台北小巨蛋一連開唱3天，為了保存與偶像相遇的珍貴畫面，「演唱會神...

「拉麵二郎」6大潛規則曝光 日本人的歐吉桑：外國人門檻超級高

以份量驚人聞名的日本拉麵名店「拉麵二郎」，某分店日前一度要求「用餐限時20分鐘」，引起討論。日籍網紅下坂泰生在「日本人的...

全家、7-11玩「紅布條慶生」 現地實景其實長這樣

7月11日是7-ELEVEN超商吉祥物「OPEN將」生日，全家便利商店在臉書發文，po一張互相慶生祝福的照片，台北市一家...

肯德基史上最萌合夥人！冰心蛋撻風味冰淇淋 x Care Bears 萌翻今夏

肯德基驚喜宣布與全球知名卡通IP Care Bears正式合作，以「合夥人」的身份可愛爆擊登場。結合去年一上市就掀起搶購...

航空界奧斯卡揭曉 星盟再獲最佳航空聯盟肯定

星空聯盟於本月17日的SKYTRAX世界航空公司評比中再次被評選為「全球最佳航空聯盟」（World’s Best Air...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。