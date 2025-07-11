肯德基史上最萌合夥人！冰心蛋撻風味冰淇淋 x Care Bears 萌翻今夏

肯德基驚喜宣布與全球知名卡通IP Care Bears正式合作，以「合夥人」的身份可愛爆擊登場。結合去年一上市就掀起搶購熱潮的「冰心蛋撻風味冰淇淋」甜蜜回歸，推出6款讓人少女心原地噴發的限定包裝。

去年夏天，肯德基將經典產品原味蛋撻凍感大變身，推出史上第一顆「冰心蛋撻風味冰淇淋」，不僅成功掀起話題熱潮，更強勢進軍冰品甜點戰場。今年「冰心蛋撻風味冰淇淋」將經典酥香蛋撻升級，以原味蛋撻濃郁奶蛋內餡風味的冰淇淋為基底凍感大變身，再撒上可口焦糖脆片，讓整體多了香氣與口味層次，搭配香脆的餅乾外殼，冰涼的口感中展現全新魅力。

今夏「冰心蛋撻風味冰淇淋」不僅凍感回歸，還與最萌合夥人「Care Bears」帶來期間限定限量的優惠好消息，7月15日起凡購買4顆「冰心蛋撻風味冰淇淋」，即贈1顆經典原味蛋撻。

「冰心蛋撻風味冰淇淋」也換上全新限定包裝，推出6款超萌設計。每一隻「Care Bears」小熊都化身冰淇淋守護者，有著不同表情包，療癒值滿點。每一款皆為限量登場。