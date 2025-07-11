泰山75周年超有料 端出多款新品搶攻夏季商機

泰山（1218）以油品起家，在品牌邁入75周年之際，升級推出食用油新品，也一口氣推出6款新飲品上市，開箱獨家顆粒配料技術向年輕世代招手，利用台灣特色水果結合進口茶飲，搭配果粒、Q凍等顆粒入料，結合健康與創意的特色商品今夏一口氣全新推出。

「冰鎮果粒果茶系列」採獨家「大顆果粒充填技術」及「液態氮-80度C急速冷凍技術」，鎖住果粒最佳口感及新鮮風味、真材實料大顆咬得到；「仙草Q丸」以古早味紅茶為基底，滑嫩仙草凍搭配Q彈黑白寒天雙丸，3種Q丸顆粒完美融合，打造豐富咀嚼感；最具人氣的大吸館系列今夏則再次突破技術推出新口味「荔枝蜜蘋包心Q凍」，首創包心Q凍，將爽脆蘋果丁結合滑嫩Q凍，外嫩內脆的多層次口感，加上超濃荔枝清甜滋味，以真材實料與口感進化，引領「超有料」新風潮。

另外，泰山推出全新油品「輕怡調合油」嚴選澳洲進口非基改芥花油，並添加中鏈脂肪酸（MCT）且富含維生素E，油質清爽，煎、煮、炒、涼拌都適用。MCT強調代謝更快、有助於消化吸收維持腸道機能。

另一款新品「100%特級初榨橄欖油」來自世界最大橄欖油產區－西班牙，採用優質橄欖冷壓初榨，品種多且品質純度更佳。原廠通過World’s Best Olive Oils評選為最佳橄欖油工坊高品質製程以及IFS、BRC等國際食品安全認證。

泰山表示，75年來始終陪伴每個消費者日常中的生活點滴，新年度更專注食品本業及研發力道，透過持續精進的技術保留最好的味道，堅持使用大自然中的真實原料，提供創意美味的好食物。