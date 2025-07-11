航空界奧斯卡揭曉 星盟再獲最佳航空聯盟肯定

星空聯盟於本月17日的SKYTRAX世界航空公司評比中再次被評選為「全球最佳航空聯盟」（World’s Best Airline Alliance），這是連續第4年榮獲肯定，SKYTRAX自2005年首次推出該獎項評選，星空聯盟在歷年18次頒獎典禮中，共有13次得到此殊榮。

同時，星空聯盟自營的巴黎戴高樂機場貴賓室自2023年10月開幕即首度獲得「全球最佳聯盟貴賓室」（World’s Best Airline Alliance Lounge），今年再度拿下此獎項。

星空聯盟執行長Theo Panagiotoulias表示，再次獲得全球最佳航空聯盟的肯定，對星空聯盟全體成員來說意義非凡，這也體現了全球數萬計的旅客對於星空聯盟成員航空公司的信任，「我們攜手合作、共同打造更流暢的飛行體驗」。

他也向團隊祝賀，這項成就肯定了星空聯盟及所有成員航空公司每位員工在2024年的辛勤付出，「我很榮幸能代表大家接受此榮譽，並期許我們共同在未來繼續追求卓越。」

今年的SKYTRAX頒獎典禮舉辦在法國巴黎航空展，除了星空聯盟榮獲兩項殊榮，還有14家星空聯盟成員航空公司分別囊括本次SKYTRAX評比中共計62個獎項。

SKYTRAX執行長Edward Plaisted表示，非常榮幸地宣布星空聯盟榮獲全球最佳航空聯盟稱號，以及在巴黎戴高樂機場的貴賓室獲得全球最佳聯盟貴賓室的肯定。這些獎項彰顯了星空聯盟持續致力於打造空中和地面的無縫服務體驗，以呼應現今旅客的需求。

被譽為「航空業的奧斯卡」的SKYTRAX，透過網路問卷方式進行調查，共回收全球超過2200萬份有效問卷，此次的評比區間為2024年9月至2025年5月。