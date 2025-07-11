前衛風格的陰翳之美 Bell & Ross全新BR-05 Skeleton Phantom陶瓷表
純黑也可以是一種多變的色彩？聽來不合乎邏輯的問題，卻可以有著超乎感性的可能。Bell & Ross近日發表全新BR-05 Skeleton Phantom Ceramic腕表，表款以全黑色陶瓷表殼為特色，展現了專業機械機芯與美的多變面向。
設計的手法與邏輯本就自由流動，Bell & Ross BR系列最膾炙人口的莫過於將飛行儀表板的配置轉譯成為手腕上的時間載具，而純黑的Phantom表殼亦是Bell & Ross經典，靈感並出自於F-117軍用隱形戰機。
全新發表的BR-05 Skeleton Phantom Ceramic腕表使用了41毫米的陶瓷表殼，並融合方、圓兩種形體。藍寶石水晶鏡面下使用了具54小時動力儲存的BR-CAL.322-1自動機芯，由於時標、指針上都加以夜光塗料，因此低光源環境中將散發綠色夜光，在黑暗中帶來鮮明對比與清楚的閱讀便利性。也由於陶瓷的高硬度，因此表殼、表圈上的拋光與髮絲紋處理更顯不易，一體成型式的表殼可分別搭配黑色橡膠或是黑色陶瓷表帶，防水性能達100米，同時陶瓷並帶來耐腐蝕、抗磨損的雙重特點。
雖然皆為黑色，但當光線「灑落」在橡膠、陶瓷、金屬、亮面或髮絲紋的表面時，黑卻有了質地與印象的微妙差異，頗有幾分日本美學中的「陰翳之美」；表款搭配橡膠表帶訂價30萬3,000元，搭配全陶瓷表帶則為33萬4,000元。
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