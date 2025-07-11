快訊

114分科物理／難度與歷屆差不多 考生：這1題「要靠素養」

114分科物理／沒特別刁難 半導體入題學生形容如科普

憂大罷免結果不堪設想 林濁水：最好讓柯建銘再「大休息」

前衛風格的陰翳之美 Bell & Ross全新BR-05 Skeleton Phantom陶瓷表

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Bell & Ross發表新款BR-05 Skeleton Phantom Ceramic腕表，展現了黑的多層次質感疊加。圖／Bell & Ross提供
Bell & Ross發表新款BR-05 Skeleton Phantom Ceramic腕表，展現了黑的多層次質感疊加。圖／Bell & Ross提供

純黑也可以是一種多變的色彩？聽來不合乎邏輯的問題，卻可以有著超乎感性的可能。Bell & Ross近日發表全新BR-05 Skeleton Phantom Ceramic腕表，表款以全黑色陶瓷表殼為特色，展現了專業機械機芯與美的多變面向。

設計的手法與邏輯本就自由流動，Bell & Ross BR系列最膾炙人口的莫過於將飛行儀表板的配置轉譯成為手腕上的時間載具，而純黑的Phantom表殼亦是Bell & Ross經典，靈感並出自於F-117軍用隱形戰機。

全新發表的BR-05 Skeleton Phantom Ceramic腕表使用了41毫米的陶瓷表殼，並融合方、圓兩種形體。藍寶石水晶鏡面下使用了具54小時動力儲存的BR-CAL.322-1自動機芯，由於時標、指針上都加以夜光塗料，因此低光源環境中將散發綠色夜光，在黑暗中帶來鮮明對比與清楚的閱讀便利性。也由於陶瓷的高硬度，因此表殼、表圈上的拋光與髮絲紋處理更顯不易，一體成型式的表殼可分別搭配黑色橡膠或是黑色陶瓷表帶，防水性能達100米，同時陶瓷並帶來耐腐蝕、抗磨損的雙重特點。

雖然皆為黑色，但當光線「灑落」在橡膠、陶瓷、金屬、亮面或髮絲紋的表面時，黑卻有了質地與印象的微妙差異，頗有幾分日本美學中的「陰翳之美」；表款搭配橡膠表帶訂價30萬3,000元，搭配全陶瓷表帶則為33萬4,000元。

41毫米、黑色陶瓷搭配鏤空機芯的BR-05 Skeleton Phantom Ceramic腕表，側邊欣賞更能感受結構之美。圖／Bell & Ross提供
41毫米、黑色陶瓷搭配鏤空機芯的BR-05 Skeleton Phantom Ceramic腕表，側邊欣賞更能感受結構之美。圖／Bell & Ross提供
擅長儀表板轉譯到手表設計的Bell & Ross，散發鮮明的軍事風格。圖／Bell & Ross提供
擅長儀表板轉譯到手表設計的Bell & Ross，散發鮮明的軍事風格。圖／Bell & Ross提供
BR-05 Skeleton Phantom Ceramic腕表，機械機芯、時間顯示、防水100米，30萬3,000元，全球限量500只。圖／Bell & Ross提供
BR-05 Skeleton Phantom Ceramic腕表，機械機芯、時間顯示、防水100米，30萬3,000元，全球限量500只。圖／Bell & Ross提供

黑色 腕表

延伸閱讀

朴敘俊為香奈兒J12迷人藍調現身香港 點亮尖沙咀地標

新北藝文匯聚新亮點　陶瓷重鎮「鶯歌」慢漫遊

防災傳承三代 宏玻陶瓷總座顏少棠掌金門防災士協會

夜行有光Bell & Ross全新BR-03 Diver Lum Outline腕表

相關新聞

前衛風格的陰翳之美 Bell & Ross全新BR-05 Skeleton Phantom陶瓷表

純黑也可以是一種多變的色彩？聽來不合乎邏輯的問題，卻可以有著超乎感性的可能。Bell & Ross近日發表全新BR-05...

石二鍋汐止展店「芋泥」相遇 金黃鮮雞熬高湯搶攻零售湯底市場

國民平價鍋「石二鍋」即日起率領兩款新鍋，首度前往汐止「芋泥」相遇，期間限定的「芋泥相遇牛奶鍋」和「起司牛奶鍋」，即日起全...

Marimekko「花間藝境」限定店進駐新光三越A11 打造北歐簡約時尚

北歐品牌無論是工業設計、時尚多以簡約設計與繽紛色彩，輕易融入生活。來自芬蘭的Marimekko日前於新光三越A11發表全...

消逝也是一種美！BOUCHERON全新高級珠寶系列禮讚自然無常

自然，是今年諸多高級珠寶系列的共同主題，但當多數品牌還沉溺於可轉換式設計、出彩的選石配色時，Boucheron高級珠寶旅...

MUJI無印良品也開手搖店！首店進駐微風松高10款飲品期間限定開賣

MUJI無印良品也開手搖店！MUJI無印良品在微風松高門市1樓推出為期近3個月的期間限定店「cha POP UP STO...

《魷魚遊戲》聯名系列好熱鬧 眼鏡、鞋履、服飾、行李箱通包

Netflix全球熱播影集《魷魚遊戲》第三季同時也是最終季上線，周邊聯名系列相當熱鬧，從眼鏡、鞋履、服飾、行李箱都有。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。