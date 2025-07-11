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石二鍋汐止展店「芋泥」相遇 金黃鮮雞熬高湯搶攻零售湯底市場

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
國民平價鍋「石二鍋」即日起率領兩款新鍋，首度前往汐止「芋泥」相遇，期間限定的「芋泥相遇牛奶鍋」和「起司牛奶鍋」，即日起全台供應至8月31日。王品／提供
國民平價鍋「石二鍋」即日起率領兩款新鍋，首度前往汐止「芋泥」相遇，期間限定的「芋泥相遇牛奶鍋」和「起司牛奶鍋」，即日起全台供應至8月31日。王品／提供

國民平價鍋「石二鍋」即日起率領兩款新鍋，首度前往汐止「芋泥」相遇，期間限定的「芋泥相遇牛奶鍋」和「起司牛奶鍋」，即日起全台供應至8月31日，用新口味提供經常外食的小資族全新體驗。

新店「汐止大同店」，開幕首五日到店消費享瘋點數加倍送，最高回饋6%點數。零售商品也加入生力軍「石二鍋金黃鮮雞熬高湯」，小包裝適合小家庭，雞湯風味百搭日常料理，堪稱零廚藝者的小福星，即日起上架全聯、家樂福、MOMO及王品瘋美食購物網等通路。

眾多火鍋食材中，消費者對「芋頭」的喜惡分明，但在芋頭控眼中，其吸飽湯汁的綿密口感和香氣正是最有魅力的地方。「石二鍋」推出期間限定的「芋泥相遇牛奶鍋」，綿密細緻的芋泥球搭配香濃起司片，加入芋泥牛奶湯底濃郁香醇，即日起在全台門店與支持者相「芋」。同時還有鹹香百搭的「起司牛奶鍋」，搭配海鮮和肉品都合拍，加價升級39元起，活動期間消費任一主餐還可用優惠價59元起，加購干貝蝦滑、橄欖豬和大白蝦。

「石二鍋」展店腳步不斷，繼上月在台中海線開出沙鹿店，今日首度插旗汐止開設「汐止大同店」，居民走出巷口就能輕鬆取號吃鍋，這也是在陶板屋、原燒和聚之後，王品第4個進駐汐止的品牌。歡慶開幕，「石二鍋 汐止大同店」推出會員限定好康，7月11日-7月15日到店消費、出示王品瘋美食App完成累點，享瘋點數加倍送，最高回饋點數6%。

零售商品的人氣王「石二鍋爆香石頭熬高湯」和「聚北海道昆布熬高湯」，因採小包裝，又能快速在家還原餐廳級美味，深獲小家庭青睞，銷售成績叫好叫座，去年售出100萬包，創造千萬營業額。而雞湯風味佔通路湯底類的銷售業績近四成，看好市場需求，今夏再添生力軍「石二鍋金黃鮮雞熬高湯」強化陣容，產品經主廚以黃金比例調製，嚴選台灣皇金土雞與黑羽土雞燉煮6小時，湯頭醇厚濃郁，適合作為各式料理的基底，如湯麵、粥品、蒸蛋等，即日起在全聯、家樂福、MOMO和王品瘋美食購物網等通路上架販售，即使零廚藝也能輕鬆出好料。

追求健康輕食的消費者，多了「陶板屋和風柚香胡麻醬」新選擇，使用原粒芝麻研磨製成，香氣濃郁口感細膩，添加日本高知縣產的柚子更清爽開胃，除了用於生菜沙拉，也適合拌麵佐肉，重振被炎夏打擊的食慾。即日起在全聯、家樂福及王品瘋美食購物網等通路販售，原價119元，即日起至7月31日，全聯限時特價89元。

王品 消費 全聯

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