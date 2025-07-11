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Marimekko「花間藝境」限定店進駐新光三越A11 打造北歐簡約時尚

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
藝術家Erja Hirvi設計印花Kukasta Kukkaan馬克杯1,190元，花形盤1,690元、筷架則為1,190元。圖／Marimekko提供
藝術家Erja Hirvi設計印花Kukasta Kukkaan馬克杯1,190元，花形盤1,690元、筷架則為1,190元。圖／Marimekko提供

北歐品牌無論是工業設計、時尚多以簡約設計與繽紛色彩，輕易融入生活。來自芬蘭的Marimekko日前於新光三越A11發表全新概念展覽及快閃店，除呈現年度主題「花卉解剖學」（The Anatomy of Flowers），並匯集五位藝術家的25款全新印花，為夏日帶來全新活力。

Marimekko創意總監Rebekka Bay表示，很開心能與五位藝術家（Antti Kekki、Masaru Suzuki、Eija Vehviläinen、Aino-Maija Metsola 與Erja Hirvi）合作，並延續品牌對花卉主題進行探索、創作的傳統，「這些新設計各自以獨特的語彙詮釋Marimekko所展現的愉快與樂觀生活的品牌精神。《花間藝境》（Field of Flowers）展覽大膽融合多樣花卉語彙，讓展覽空間化為一片充滿Marimekko風格的繽紛花海。」

在本次《花間藝境》特展中，五位藝術家的25款全新創作印花延續了Marimekko至今超過3,500款以上印花的設計世界，展現出生之雀躍與美。現場並將印花的觸角展延至各種生活物品、服裝，涵蓋托特包、抱枕套、馬克杯、圓形與花型盤，更有可成為家中大型掛飾的海報、瞬間改變空間感受。

《花間藝境》概念展覽及快閃店已於即日起開始，展覽為免費入場，唯在Marimekko官方Line帳號預約、即可優先入場鑑賞，每場次皆限量人數、額滿即關閉。活動地點為新光三越台北信義新天地A11一樓，並至2025年7月14日為止。

藝術家Masaru Suzuki設計印花Corsage小型托特包，1,490元。圖／Marimekko提供
藝術家Masaru Suzuki設計印花Corsage小型托特包，1,490元。圖／Marimekko提供
當花卉被轉譯成設計樣式，無形為生活賦予了趣味性；圖中則為藝術家Eija Vehviläinen之創作手稿。圖／Marimekko提供
當花卉被轉譯成設計樣式，無形為生活賦予了趣味性；圖中則為藝術家Eija Vehviläinen之創作手稿。圖／Marimekko提供
藝術家Eija Vehviläinen設計印花Vinkkeli多用途口金包中型款，1,190元。圖／Marimekko提供
藝術家Eija Vehviläinen設計印花Vinkkeli多用途口金包中型款，1,190元。圖／Marimekko提供
藝術家Aino-Maija Metsolan所設計印花Nurmilintu之托特包1,790元、抱枕套（不含枕芯）2,090元。圖／Marimekko提供
藝術家Aino-Maija Metsolan所設計印花Nurmilintu之托特包1,790元、抱枕套（不含枕芯）2,090元。圖／Marimekko提供
Marimekko於新光三越A11發表全新概念展覽及快閃店，除呈現年度主題「花卉解剖學」（The Anatomy of Flowers），並匯集五位藝術家的25款全新印花與商品。圖／Marimekko提供
Marimekko於新光三越A11發表全新概念展覽及快閃店，除呈現年度主題「花卉解剖學」（The Anatomy of Flowers），並匯集五位藝術家的25款全新印花與商品。圖／Marimekko提供

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