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茶湯會20周年新品「黑朵奶蓋」 聯名瑪利亞推勵志襪

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
茶湯會發表新品「勵志(荔枝)」系列商品，羽球男神李洋(右2)以品牌大使現身。記者宋健生/攝影
茶湯會發表新品「勵志(荔枝)」系列商品，羽球男神李洋(右2)以品牌大使現身。記者宋健生/攝影

在全球擁有168家門店的手搖飲連鎖品牌「茶湯會」，今年歡慶20周年，將於7月11日推出「黑朵奶蓋」新品，搭配荔枝風味茶飲，並與瑪利亞基金會快樂襪聯名，奧運羽球金牌得主李洋10日特別現身站台力挺。

此次聯名活動，特別邀請化身「畢卡索」的瑪利亞青年旻潔，以「勵志(荔枝)」為主題，創作茶湯會20周年主視覺，並推出勵志襪、勵志杯、勵志保冷袋等相關商品。

春水興業集團旗下的茶湯會，目前在美國、泰國、新加坡、加拿大等海外市場設有門市，預計未來5至10年，全球展店目標將達300家；而春水堂下半年展店重心擺在南台灣，預計8月中開設台南新光三越小北門店，高雄駁二店則訂年底開幕。

茶湯會今天舉行新品發表會，春水興業集團協理劉彥伶表示，瑪利亞青年勇敢突破限制，用色彩與線條描繪出生命的韌性與希望，正呼應茶湯會20周年「勵志(荔枝)」主題。

她希望一起把這份「不放棄、向前走」的精神，透過每一杯茶湯會飲品，傳達給社會更多的祝福與鼓勵，讓更多人看見這份溫柔而堅定的力量。

瑪利亞基金會執行長陳怡君感謝春水堂跟茶湯會對公益的支持，以無私的精神，連續兩年與瑪利亞基金會攜手合作，看見瑪利亞青年的優勢，給予他們機會被社會看見，提供可以展現自身才華的舞台，是瑪利亞非常重要的愛心企業夥伴。

瑪利亞基金會快樂襪品牌大使李洋，今天也現身為茶湯會，為瑪利亞基金會的公益聯名活動站台。

李洋分享自己的座右銘：「不是因為看見希望才堅持，而是因為堅持才看得見希望！」在瑪利亞青年身上，他也看到了這樣的光芒，同時勉勵每一位正在面對挑戰的人，即使遭遇困難，只要把目標訂好，勇往直前，只要想要，沒有你做不到的。

劉彥伶表示，「黑朵奶蓋」新品使用竹炭粉特調出視覺感十足的灰色奶蓋，象徵大家心中偶爾會出現的小烏雲，只要喝下黑朵奶蓋新品，烏雲就退散。

7月11日起，茶湯會全球門市包括美國、加拿大、泰國等地同步開賣荔枝新品，台灣門市更特別推出黑朵奶蓋荔枝四季春、黑朵奶蓋荔枝百香綠。

呼應20周年勵志(荔枝)」主題，茶湯會公益夥伴瑪利亞基金也共襄盛舉，推出聯名「勵志(荔枝)襪」，圖案由瑪利亞青年旻潔手繪，大膽鮮明的用色、簡單而不受限的筆觸構圖，畫出心中那道光，以及大家的「勵志(荔枝)時刻」。

7月11日起凡至茶湯會門市消費不限金額，即享100元公益加購價，還可以10元限量加購「勵志(荔枝)保冷袋」。

茶湯會20周年慶推出系列活動，包括「生日慶刮刮卡」及「茶湯會世界杯」徵件比賽。7月11日至7月30日，至全台茶湯會門市消費滿138元，即可限量獲得茶湯會20周年「生日慶刮刮卡」乙張，最大獎有機會刮中365杯茶湯會飲品。

「茶湯會世界杯」徵件比賽，即日起至8月31日邀請粉絲以「勵志時刻」為主題，創作茶湯會杯身設計，可獲得最高5萬元獎金。此外，夏季暢銷飲品「玫瑰荔枝紅」也與良澔海苔聯名片烤海苔，全台7-11、寶雅等通路熱賣中。

劉彥伶(右)說，瑪利亞青年勇敢突破限制，正呼應茶湯會20周年「勵志(荔枝)」主題。記者宋健生/攝影
劉彥伶(右)說，瑪利亞青年勇敢突破限制，正呼應茶湯會20周年「勵志(荔枝)」主題。記者宋健生/攝影
茶湯會20周年新品「黑朵奶蓋」，特別聯名瑪利亞基金會推勵志襪。記者宋健生/攝影
茶湯會20周年新品「黑朵奶蓋」，特別聯名瑪利亞基金會推勵志襪。記者宋健生/攝影

荔枝 茶湯會 李洋

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