消逝也是一種美！BOUCHERON全新高級珠寶系列禮讚自然無常

自然，是今年諸多高級珠寶系列的共同主題，但當多數品牌還沉溺於可轉換式設計、出彩的選石配色時，Boucheron高級珠寶旅程已然開跋至另一境界。甫於巴黎發表的Carte Blanche, Impermanence全新高級珠寶系列，以花道（Ikebana）表現形式和侘寂（Wabi-Sabi）哲思美學，探索人與自然的關係，再次突破我們對高級珠寶想像的疆界。

不完美中感受永恆

站在巴黎芳登廣場26號密不透光的全黑沙龍裡，隨著光束明滅， Impermanence高級珠寶系列以6個花藝構景逐一躍然眼前。Boucheron創意總監Claire Choisne解說時，我們甚至看不太清楚她的臉，但作品靜謐而充滿張力的美，以及Claire的熱情卻都無比清晰地感動了眾人。

由透明、白色逐漸至全黑，從最輕盈的「Composition n°6」到最深沉的「Composition n°1」，透過光與影，匯聚28件珠寶的6組作品，道出自然剎那即逝的瞬間，也是對脆弱時刻的詠歎。日本作家谷崎潤一郎在其著作《陰翳禮讚》中，頌揚了陰暗之美，提到「離開了陰翳的作用，美也將不再是美」。自然也是如此，不只有含苞盛放，也因為有凋零消逝，方才彌足珍貴，Impermanence高級珠寶系列讚頌的正是自然的脆弱與消逝，在不完美中，感受珍貴永恆。

創造出新生態景致

從小生活親近自然的Claire Choisne，本就喜愛各種野生花草與觀察昆蟲，延續但不同於今年一月的發表，七月Carte Blanche高級珠寶系列，注入更多個人視角。

有趣的是，這次作品呈現方式不是從人如何去配戴設想，而是先組合出自然景致，「一切以自然優先」，Claire說道，她放下先從珠寶創作角度的既定思維，改為先安排花卉植物，表現和諧、平衡的自然之美，這也正是日式花道Ikebana─「為花帶來生命」的精髓。在此概念下，極簡的花葉枝幹及昆蟲被「插放」成一幅幅景致，各如自成一體的小生態，當植物或昆蟲被「採摘」下來，拆解成個別配戴的珠寶時，也宛如一次消逝，但旋即重生於人的身上，創造出新的生態景致。

挑戰美學工藝極限

為達到近乎哲學的美感高度，Boucheron又一次挑戰並運用各種嶄新技術。如工匠需鍛鍊掌握玻璃吹製技藝，打造厚度僅2毫米的纖薄硼矽酸玻璃；樹脂材質的薊草花頭，採用高分辨率3D列印技術還原逼真細節，但因沒有金屬結構，創造了全新「高級訂製鑲嵌技法」(couture)，將一個個鑲座鑽石以縫線手工嵌入薊花胞腔之中；Claire最喜歡的毛毛蟲，體表細毛是畫筆纖維，並透過鉸鏈裝置重現起伏行進的動態；可作為肩飾、髮飾或胸針的紫藤花結合陶瓷、鈦金屬與鋁等輕量材質，體積雖大卻僅重150克；罌粟花瓣覆上吸收99.965%可見光的Vantablack塗層，以極黑表現自然最終的虛無。