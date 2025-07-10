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MUJI無印良品也開手搖店！首店進駐微風松高10款飲品期間限定開賣

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
MUJI無印良品也推出手搖飲，即起至9月30日在微風松高門市1樓推出為期近3個月的期間限定店「cha POP UP STORE」。圖／MUJI提供
MUJI無印良品也推出手搖飲，即起至9月30日在微風松高門市1樓推出為期近3個月的期間限定店「cha POP UP STORE」。圖／MUJI提供

MUJI無印良品也開手搖店！MUJI無印良品在微風松高門市1樓推出為期近3個月的期間限定店「cha POP UP STORE」今起正式開幕，以三大主題系列：在地原葉茶、國產豆奶與力大吟釀，推出共10款飲品，茶飲售價60元起。

無印良品「cha POP UP STORE」期間限定店推出的「原葉茶系列」，包含晨露青茶、茉雨綠茶、桂暖烏龍茶、烏焙黑茶與多穀野茶，皆為無糖原味，展現在地製茶技術的純粹風味。

針對偏好微甜口味的顧客，有以原茶為基底，開發兩款國產豆奶飲品：中烘培的桂暖烏龍茶搭配國產紅豆豆奶；「良品市場」熱銷的烤地瓜豆奶結合重烘培的烏焙黑茶，推出香氣濃厚的地瓜焙豆奶。

另有三款適合大人品嚐的「吟釀系列」微醺茶飲，以里山生態友善所釀造的清酒「dita（力大）吟釀」為基底，分別推出茉香奶吟釀、氣泡檸吟釀、抹茶吟釀。

呼應友善地球的理念，消費者自備環保杯，於品「cha POP UP STORE」期間限定店即可享有5元折抵優惠。

此外，MUJI無印良品松高門市於7/10-9/30同步舉辦「從土地搖出一杯台灣風味」特展，透過介紹台灣代表性茶葉、節水農法、農食循環、原鄉永續與友善畜牧等行動，傳遞品牌在地永續精神，展場也提供國產材打造的井字棋互動遊具。

「cha POP UP STORE」茶飲每杯售價60元起。圖／MUJI提供
「cha POP UP STORE」茶飲每杯售價60元起。圖／MUJI提供
豆奶清爽系列。圖／MUJI提供
豆奶清爽系列。圖／MUJI提供
原味茶與茶凍系列。圖／MUJI提供
原味茶與茶凍系列。圖／MUJI提供
MUJI無印良品松高門市於7/10-9/30同步舉辦「從土地搖出一杯台灣風味」特展。圖／MUJI提供
MUJI無印良品松高門市於7/10-9/30同步舉辦「從土地搖出一杯台灣風味」特展。圖／MUJI提供

茶葉 環保杯 無印良品 永續 微風 品牌

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