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《魷魚遊戲》聯名系列好熱鬧 眼鏡、鞋履、服飾、行李箱通包

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Pull&Bear推出《魷魚遊戲》聯名系列。圖／Pull&Bear提供
Pull&Bear推出《魷魚遊戲》聯名系列。圖／Pull&Bear提供

Netflix全球熱播影集《魷魚遊戲》第三季同時也是最終季上線，周邊聯名系列相當熱鬧，從眼鏡、鞋履、服飾、行李箱都有。

日本眼鏡品牌OWNDAYS首度攜手《魷魚遊戲》，推出全新聯名系列「OWNDAYS × 魷魚遊戲」，以劇中角色與遊戲場景為靈感，從通往挑戰場地的迷宮階梯，到玩家身穿的綠色運動服與神秘的粉紅士兵，再到象徵失敗者的棺材眼鏡盒，共推出6款鏡框 × 各2色共12種選擇。每副眼鏡隨盒附贈專屬聯名眼鏡布，圖案靈感取材自玩家運動服、遊戲道具與標誌性場景。

PUMA再度攜手《魷魚遊戲》全新聯名系列，將第三季遊戲元素融入設計細節，推出兩款聯名鞋款與多款服飾配件。鞋款「Easy Rider SQUID GAME」靈感來自「死亡深谷跳繩」挑戰，鞋帶以跳繩為概念設計，鞋側掛上哲秀娃娃吊飾，復古鞋型後跟壓印上英熙、哲秀的頭像。「Palermo SQUID GAME」取材「廝殺捉迷藏」遊戲，鞋側有鑰匙吊飾，鞋墊上低調隱藏的刀子圖騰。服飾系列特別推出魷魚遊戲足球風印花短袖Polo衫，背面印上「456」背號，並有多款短T搭配漁夫帽與配件等。

行李箱品牌American Tourister美國旅行者，也有《魷魚遊戲》限量聯名系列行李箱與旅遊配件，商品涵蓋行李箱、後背包、斜背包、托特包、旅行頸枕等旅行單品，結合影集的強烈視覺和冒險象徵，融入配色分別為「珍珠白 x 深綠」與「黑色 x 墨西哥粉紅」。

快時尚品牌Pull&Bear也推出《魷魚遊戲》聯名系列。以魷魚遊戲全系列劇情與角色為主題，融合Pull&Bear的美式復古風情，用漫畫式趣味線條帶出影集的專屬符號及迷人氛圍。男女裝系列包括中性oversize T恤、長短版上衣等。

Pull&Bear推出《魷魚遊戲》聯名T恤，890元。圖／Pull&Bear提供
Pull&Bear推出《魷魚遊戲》聯名T恤，890元。圖／Pull&Bear提供
American Tourister美國旅行者推出《魷魚遊戲》限量聯名系列行李箱與旅遊配件。圖／American Tourister提供
American Tourister美國旅行者推出《魷魚遊戲》限量聯名系列行李箱與旅遊配件。圖／American Tourister提供
PUMA x SQUID GAME魷魚遊戲聯名鞋款，Easy Rider SQUID GAME 4,580元（下）、Palermo SQUID GAME 4,280元（上）。圖／PUMA提供
PUMA x SQUID GAME魷魚遊戲聯名鞋款，Easy Rider SQUID GAME 4,580元（下）、Palermo SQUID GAME 4,280元（上）。圖／PUMA提供
日本眼鏡品牌OWNDAYS首度攜手《魷魚遊戲》，推出全新聯名系列「OWNDAYS × 魷魚遊戲」。圖／OWNDAYS提供
日本眼鏡品牌OWNDAYS首度攜手《魷魚遊戲》，推出全新聯名系列「OWNDAYS × 魷魚遊戲」。圖／OWNDAYS提供
PUMA x SQUID GAME魷魚系列服飾。圖／PUMA提供
PUMA x SQUID GAME魷魚系列服飾。圖／PUMA提供
日本眼鏡品牌OWNDAYS首度攜手《魷魚遊戲》，推出全新聯名系列「OWNDAYS × 魷魚遊戲」。圖／OWNDAYS提供
日本眼鏡品牌OWNDAYS首度攜手《魷魚遊戲》，推出全新聯名系列「OWNDAYS × 魷魚遊戲」。圖／OWNDAYS提供

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