致敬德國全方位文豪！萬寶龍大文豪系列致敬歌德限量8 極罕抵台現身

一筆一畫的力量能有多深沉、多久遠？文字的力量無遠弗屆，甚至得以穿透時空。萬寶龍今日發表大文豪系列書寫工具，像同樣來自德國的大文豪、也是哲學家、科學家、政治人物的約翰·沃夫岡·馮·歌德（Johann Wolfgang von Goethe）（以下簡稱歌德）致意。

1749年8月28日出生於德國的歌德，最著名的兩部作品分別是《浮士德》（Faust）與《少年維特的煩惱》（Die Leiden des jungen Werthers）；前者發表於1808年，年代約在中世紀與文藝復興之間，描述主人翁為了永恆的知識向惡魔出賣靈魂的悲劇，後者除了是文學名著，並對「感傷主義」（Empfindsamkeit）與「狂飆突進運動」（Sturm und Drang）帶來重要影響。歌德除了在文學享譽盛名，亦在法學、植物學、科學等不同領域多所著墨，因此MONTBLANC大文豪系列致敬約翰·沃夫岡·馮·歌德共由四款限量版組成，以紀念大師在作家、政治家、收藏家和科學家的四重面向與成就。

選用藍灰色調為主軸的「限量版」靈感來自歌德在威瑪故居「朱諾廳」的壁紙，筆身圓環的鐫刻圖案則呼應了《少年維特的煩惱》早期版所搭配銅版插畫的邊框設計；歌德曾寫給《少年維特的煩惱》的靈感「啟迪者」夏綠蒂布夫（Charlotte Kestner）信件上的葉形裝飾則成為了筆夾上的裝飾，該系列並將推出鋼筆、鋼珠筆、原子筆與自動鉛筆。

「限量版1808」以限量數字重新帶人記憶起《浮士德》的出版年份，塗覆以胭脂紅色珍貴亮漆的筆身象徵歌德所穿戴的儀式綬帶、筆尾圖案則來自歌德獲頒的樞密參事任命狀上的書法字樣，體現了歌德身為政治家的此一面向，共有鋼筆、鋼珠筆兩種功能選擇；由於過往的旅行不易，歌德曾在1788年結束一趟義大利之旅除了帶給他諸多啟發，「限量版88」鋼筆所選用的烏木材質則回應了他對藝術收藏的熱情，以胡桃木製作、形如松果的筆蓋，更以歌德所鍾愛的、梵蒂岡青銅松果雕塑為靈感，同時松果更在歌德心中有著大自然奇蹟的暗喻性。

壓軸的「限量版8」鋼筆則是以Au 750純金製造，並結合青金石亮漆、碧玉亮漆、白色與粉紅色珍珠母貝以及烏木。此種繽紛、宛如色票般豐盛的靈感出自歌德另一本著作《論色彩學》（Theory of Colours），其理論融合了科學與藝術，並深刻解釋色彩是如何對人類體驗帶來了深遠的影響。