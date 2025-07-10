Passion Sisters妮可與桃子熱舞賀泰山75周年！新油、新飲品同登場

泰山75周年，在中信兄弟啦啦隊Passion Sisters妮可與桃子熱舞中揭開序幕，並請來金鐘主廚索艾克挑戰5分鐘上菜，展現好油好料理。以油品起家的泰山企業，今年升級推出食用油新品，以及多款新飲品，現場也開箱獨家顆粒配料技術，向年輕世代招手。

其中，「冰鎮果粒果茶系列」以兩大獨家技術鎖住果粒最佳口感及新鮮風味、真材實料大顆咬得到。另一款「仙草Q丸」以古早味紅茶為基底，滑嫩仙草凍搭配Q彈黑白寒天雙丸，3種Q丸顆粒打造豐富咀嚼感；人氣飲品「大吸館」系列，今夏再推新口味「荔枝蜜蘋包心Q凍」，首創包心Q凍，將爽脆蘋果丁結合滑嫩Q凍，外嫩內脆口感多層次，引領「超有料」新風潮。

「冰鎮泡泡果茶系列」則以獨家的綿密氣泡技術帶出檸檬紅茶、水果茶與葡萄冰茶結合碳酸氣泡的創新工藝，8℃低溫充填技術確保氣泡持久充沛，這也是妮可跳完舞的解渴聖品。

活動現場，知名主廚索艾克驚喜現身，他以泰山全新油品5分鐘輕鬆完成清爽料理。「輕怡調合油」嚴選澳洲進口非基改芥花油，並添加中鏈脂肪酸（MCT）且富含維生素E，油質清爽，煎、煮、炒、涼拌都適用。MCT強調代謝更快、有助於消化吸收維持腸道機能。索艾克運用其特點，使用輕怡調合油製作酸豆醬汁嫩煎干貝。