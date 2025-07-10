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Passion Sisters妮可與桃子熱舞賀泰山75周年！新油、新飲品同登場

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
「輕怡調合油」嚴選澳洲進口非基改芥花油，並添加中鏈脂肪酸（MCT）且富含維生素E，油質清爽，煎、煮、炒、涼拌都適用。圖/泰山提供
「輕怡調合油」嚴選澳洲進口非基改芥花油，並添加中鏈脂肪酸（MCT）且富含維生素E，油質清爽，煎、煮、炒、涼拌都適用。圖/泰山提供

泰山75周年，在中信兄弟啦啦隊Passion Sisters妮可與桃子熱舞中揭開序幕，並請來金鐘主廚索艾克挑戰5分鐘上菜，展現好油料理。以油品起家的泰山企業，今年升級推出食用油新品，以及多款新飲品，現場也開箱獨家顆粒配料技術，向年輕世代招手。

其中，「冰鎮果粒果茶系列」以兩大獨家技術鎖住果粒最佳口感及新鮮風味、真材實料大顆咬得到。另一款「仙草Q丸」以古早味紅茶為基底，滑嫩仙草凍搭配Q彈黑白寒天雙丸，3種Q丸顆粒打造豐富咀嚼感；人氣飲品「大吸館」系列，今夏再推新口味「荔枝蜜蘋包心Q凍」，首創包心Q凍，將爽脆蘋果丁結合滑嫩Q凍，外嫩內脆口感多層次，引領「超有料」新風潮。

「冰鎮泡泡果茶系列」則以獨家的綿密氣泡技術帶出檸檬紅茶、水果茶與葡萄冰茶結合碳酸氣泡的創新工藝，8℃低溫充填技術確保氣泡持久充沛，這也是妮可跳完舞的解渴聖品。

活動現場，知名主廚索艾克驚喜現身，他以泰山全新油品5分鐘輕鬆完成清爽料理。「輕怡調合油」嚴選澳洲進口非基改芥花油，並添加中鏈脂肪酸（MCT）且富含維生素E，油質清爽，煎、煮、炒、涼拌都適用。MCT強調代謝更快、有助於消化吸收維持腸道機能。索艾克運用其特點，使用輕怡調合油製作酸豆醬汁嫩煎干貝。

另一款新品「100%特級初榨橄欖油」，來自世界最大橄欖油產區西班牙，採用優質橄欖冷壓初榨，品種多且品質純度更佳。原廠通過評選為「最佳橄欖油工坊高品質製程」，以及IFS、BRC等國際食品安全認證。索艾克利用其適合中低溫料理的特色，製作美味營養兼具的「西班牙番茄火腿三明治」。索艾克表示，每一種油品都有它的特色。泰山的品質穩定優質，這兩款新品都非常有吸引力，搭配運用合適的料理，吃起來也更輕鬆無負擔。

「冰鎮泡泡果茶系列」獨家的綿密氣泡技術帶出檸檬紅茶、水果茶與葡萄冰茶結合碳酸氣泡的創新工藝，8℃低溫充填技術確保氣泡持久充沛，成今夏解渴聖品。圖/泰山提供
「冰鎮泡泡果茶系列」獨家的綿密氣泡技術帶出檸檬紅茶、水果茶與葡萄冰茶結合碳酸氣泡的創新工藝，8℃低溫充填技術確保氣泡持久充沛，成今夏解渴聖品。圖/泰山提供
泰山邁入75周年，升級推出多款食用油及飲料新品，開箱獨家顆粒配料技術向年輕世代招手。圖/泰山提供
泰山邁入75周年，升級推出多款食用油及飲料新品，開箱獨家顆粒配料技術向年輕世代招手。圖/泰山提供
新品「100%特級初榨橄欖油」來自世界最大橄欖油產區西班牙，採用優質橄欖冷壓初榨，品種多且品質純度更佳。圖/泰山提供
新品「100%特級初榨橄欖油」來自世界最大橄欖油產區西班牙，採用優質橄欖冷壓初榨，品種多且品質純度更佳。圖/泰山提供
泰山今夏兩款「超有料」人氣代表「大吸館荔枝蜜蘋包心Q凍」，以及熟悉的仙草蜜升級「仙草Q丸」，打造多重口感體驗。圖/泰山提供
泰山今夏兩款「超有料」人氣代表「大吸館荔枝蜜蘋包心Q凍」，以及熟悉的仙草蜜升級「仙草Q丸」，打造多重口感體驗。圖/泰山提供
Passion sisiters推薦「冰鎮果粒果茶系列」。圖/泰山提供
Passion sisiters推薦「冰鎮果粒果茶系列」。圖/泰山提供

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