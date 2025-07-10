誠品書店500坪「文具影城」開張 11大主題影廳匯聚逾萬種文具選品

誠品書店大型文具策展「2025理想的文具」今日開展，將500坪的誠品生活新店3樓實驗場打造為文具迷專屬奇幻影城，現場逾萬種文具選品、超過500個品項首次在台販售。

現場並匯集歐美日韓11大文具影廳獨家進駐，其中更有6大品牌首次以限定店型式參展包含：德國頂級工藝精筆LAMY、義大利傳奇筆記本MOLESKINE、美國百年蠟筆品牌Crayola、日本風格手帳MARK'S、日本頂級筆記本maruman，以及韓國文創品牌Romane旗下療癒IP BRUNCH BROTHER，帶來一系列誠品限定周邊。

11大文具品牌分別以不同電影風格打造專屬特色片場與影廳，並帶來多款獨家商品限定販售。日本潮流設計品牌HIGHTIDE攜手視覺藝術家ANDY BUSC合作創造007諜報片、科幻片與驚悚片3款誠品獨家電影主題視覺商品。

京都人氣設計品牌SOU．SOU也結合「美式復古」及「科幻」電影風格，推出2款誠品獨家限定花色、百款周邊；日本紙品專家MIDORI為台灣文具迷帶來甫於6月底在日本最大文具盛會「文具女子博」登場的限定設計新品。

事務文具代表KING JIM受歡迎的迷你文具系列再推新品，這回將創立日本辦公室標準文件夾的經典產品「KING FILE文件夾」化身可愛名片卡冊，7/18新店主展場與日本同步開賣。

日本國民筆記品牌KOKUYO帶來1975年至今共5代的Campus筆記本復刻版，回味經典魅力；擁有日本國民素描本稱號的maruman接力推出女子博限定迷你筆記本盲抽；梵谷、海明威都用過的義大利百年筆記本MOLESKINE也帶來史努比75周年聯名限定商品。

日本風格手帳品牌MARK’S呈現最新柔色系質感文具；德國包浩斯風格精筆代表LAMY，除了多款誠品限定色系、充滿個人風格的LAMY鋼珠筆自組活動，也首次推出鋼筆盲抽包。