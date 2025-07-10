《聖母殺手》亞洲唯一一刀未剪版搶先登台！國際好評口碑爆棚 片商推香氛海報特典超限量

今年暑期最強話題動作片《聖母殺手》即將於7月18日全台震撼上映，本片集結了韓國跨世代實力派演員，包含百想藝術大賞影后李慧英、金聖喆、申始雅、金武烈、延玗臻、金剛于等華麗卡司共同演出，一場結合情感與動作的極致殺手對決，即將引爆夏季影壇！

金武烈與申始雅在《聖母殺手》中為殺手師徒檔，發展出深厚的情感羈絆（鴻聯國際提供）

在昨日（7/9）搶先舉辦的口碑試映場中，片商驚喜打造電影中出現的「優先席」博愛座區域，巧妙呼應台灣近期討論沸騰的「博愛座更名」社會議題，活動更邀請 Cosplay版「殺手奶奶」潛伏於觀眾席中，讓不少觀眾大呼：「完全沒發現她就是電影裡那個角色！」、「彷彿直接走進電影現場！」成功打造沉浸式話題現場。

《聖母殺手》打破年齡與性別的類型限制，女主角「爪角」是一位年過六旬、專門清除社會敗類的地下傳奇殺手，透過描繪這位職業女殺手的傳奇人生，導演閔奎東塑造出一個極具鮮明特色的的全新故事，受到首波試映觀眾好評：「超久沒看到兼具情感與動作的片了！」、「看完真的懂『家有一老，如有一寶』這句話！」、「這部片有著韓國電影的獨特魅力」、「毛孩子粉絲務必進場支持！」、「毫無冷場，翻轉劇情超級過癮！」。

《聖母殺手》改編自韓國暢銷小說《破果》，故事講述地下傳奇殺手「爪角」與神祕追殺者「鬥牛」之間的致命對峙，原著作家具竝模擅長描寫社會邊緣現象，將瑕疵、衝突與人性糾葛推至極限，而本片導演閔奎東更將「破果」（爛果子）意象注入劇情，探討「社會制度下的敗類與裂縫」該由誰來清理，為動作片注入深層隱喻。閔奎東以擅長各式類型片著稱，過去以《姦臣：色誘天下》、《妻人太甚》等作品聞名，這次則徹底轉型打造一部既冷冽又深情的動作鉅獻，讓人驚艷其類型駕馭力。

《聖母殺手》除了在韓國深受好評，也深獲國際影評人與觀眾推薦，創造爛番茄 93%、IMDb 6.3 的亮眼高分！《聖母殺手》受到柏林影展邀約放映，獲讚「具備原創性與視覺魅力」。《聖母殺手》也因為韓國觀眾的熱烈支持，在韓國上映以來口碑不斷，觀影人次突破55萬，戲院上映週數更來到第十週。台灣即將在7月18日接力上映，片商爭取放映「一刀未剪版本」，成為全亞洲搶先上映一刀未剪版本的國家。

為慶祝《聖母殺手》以「一刀未剪版」在全亞洲獨映，片商特別爭取了國際版海報的權利，將採用特殊工藝技術製作成海報，回饋給所有熱愛電影的粉絲們！只要上映第一周至影城觀看《聖母殺手》，就能獲得國際版海報「破果香氛絲絨A3工藝海報」的收藏品。

片商祭出「破果香氛絲絨A3工藝海報」購票禮（鴻聯國際提供）

海報完美還原桃子的絨毛觸感與香氣，只要用手摩擦海報上的桃子的成熟處，就會散發出濃濃的水蜜桃香，打造視覺、觸覺與嗅覺三位一體的獨特觀影體驗！《聖母殺手》將在7月18日全台上映，詳細預售與特典消息請洽鴻聯國際粉專。