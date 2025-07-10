沁涼海味！晶華軒6冷盤吸睛上桌、單點360元起

炎炎夏日，正是享用鮮美冷盤的最佳時節。台北晶華酒店3樓粵菜餐廳「晶華軒」即日起至8月31日推出「沁涼海味季」全新夏季菜單，中餐廚藝總監鄔海明以粵菜功夫融合季節食材，嚴選瀨尿蝦、現流海蝦、赤貝、蜇頭、象拔蚌與北海道海膽等高級海味，設計出6道清涼開胃的冷盤佳餚，並同步推出招牌主打「八寶冬瓜盅」與「海味荷葉飯」，打造適合夏季共享的港式盛宴。

「沁涼海味季」菜單中，每一道都有特色獨具的生鮮海味。其中，個頭碩大、色澤鮮美「生醉海蝦」，選用每日來自宜蘭大溪漁港的現流海蝦，主廚取下蝦頭及蝦殼後，將蝦身放入以花雕酒、魚露、及蒜苗、九層塔等香料調製而成的風味醬汁中生醃浸泡3到5個小時，盛盤時再於蝦身上點綴經過白蘭地浸泡的蝦卵和黃酒晶凍，入口即能同時感受到蝦肉的自然鮮甜與兩款佳釀的淡雅酒氣。

「生醃赤貝」是將薄切後的北海道赤貝加入蒜苗、九層塔、香菜與檸檬胡椒等辛香料一起進行低溫烹調，使之入味並保留鮮脆口感，上桌後淋上以生抽、魚露、蟹殼高湯、九層塔及檸檬等調製而成的鹹香醬汁，爽脆口感與鮮甜風味完美交融。周末限定的凍瀨尿蝦是將泰國進口的瀨尿蝦汆燙後，淋上以蝦殼熬製的高湯並放入冰櫃塑型，保留彈牙蝦肉與鮮美湯汁，不但造型滿分、滋味更是上乘。

除醃漬冷盤外，主廚亦以創新手法詮釋海味精華，其中，「琥珀海膽」是將海膽置於以蟹殼與辛香料細熬的琥珀高湯中製成晶凍，頂層綴以魚子醬，呈現精緻奢華的涼品氣息。「10年老醋蜇頭」則是選擇舟山紅蜇頭搭配小雲耳與帶有小黃瓜香氣的琉璃苣，拌入鎮江與山西十年老陳醋調製的酸香醬汁，滋味醇厚回甘、清新脆爽開胃。極具視覺效果的「冰脆象拔蚌」選用加拿大極品象拔蚌，以精細刀工處理完貝肉後，透過傳統吊槽糟鹵的技法以及低溫烹調方式處理，上桌之時隨著裊裊乾冰升起，視覺味覺同感清涼。

壓軸主食則由兩道承載港式飲食文化的經典粵菜擔綱。湯品再度推出廣受饕客一致好評的「八寶冬瓜盅」，主廚選用來自彰化北斗的圓潤青皮冬瓜，搭配由台東小農種植、全台唯一在地生產的廣東圓頭夜香花，與明蝦、螺頭、花菇、田雞等八寶珍饈一同入饌，以粵式上湯蒸製30分鐘後完成，湯頭澄澈鮮甜、香氣馥郁。

「海味荷葉飯」是香港大戶人家講究的夏日主食，料理時要先將泰國香米拌炒鮑魚粒、瑤柱絲、金華火腿等海味食材後，再以荷葉包裹慢火蒸製2小時，讓荷葉清香與米香完美融合，此道菜品靈感源自煲仔飯與荷葉飯的融合演繹，是一道蘊含節令風情與港味溫度的特色佳餚，也為整場夏日食宴畫龍點睛、餘韻悠長。

「沁涼海味季」全系列菜色即日起於晶華軒午、晚餐時段供應，單點價格360元起。可洽台北晶華酒店晶華軒：02-2523-8000，或上官網查詢：www.regenttaipei.com。