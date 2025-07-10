蛋黃酥百變登場！全家百款創新水果甜點夏日療癒開吃 預購滿額抽萬元

進入盛夏，全家便利商店推出近百款甜點新品，實體通路與FamiPort預購同步展開，以「清爽水果派對」與「輕奢名店甜點」兩大主題，網羅國產水果與名店選物，打造多果感的夏日甜點地圖。

FamiPort中秋檔期搶先開跑，型錄預購主打「蛋黃酥百變進化」，集結東京巴黎甜點、承繼CHENG JI、CREAM CO.鮮奶油有限公司、林記糕餅舖、亞尼克等知名品牌，獨家開賣金莎造型蛋黃酥、迷你一口蛋黃酥、蛋黃酥風味生乳捲、泡芙等多款創新型態甜點，顛覆傳統印象。首波亮點包括東京巴黎甜點「菠蘿紅豆蛋黃酥」、莎士比亞烘焙坊「迷你菠蘿蛋黃酥禮盒」、以及亞尼克話題新品「蛋黃酥風味生乳捲」。林記糕餅舖則推出「蛋黃酥風味金沙紅豆雙餡泡芙」，再延伸至熊夫人「費南雪甜甜圈」，提供法式鳳梨酥與白巧鹹蛋黃雙口味，外型超吸睛。

喜愛鳳梨酸甜滋味的民眾則不可錯過留酥「典藏成雙禮盒」與承繼CHENG JI「香草鳳梨金磚」，以台灣鳳梨結合香草奶油，酸甜清香、層次豐富，展現台式經典的全新風貌。即日起至9月28日，FamiPort預購指定商品享2件9.5折、3件以上9.2折，搭配全盈+PAY滿799元再抽10,000元儲值金。