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蛋黃酥百變登場！全家百款創新水果甜點夏日療癒開吃 預購滿額抽萬元

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全家化身最強甜點地圖，FamiPort獨家預購名店領軍，首賣金箔、迷你蛋黃酥，再推蛋黃酥風味泡芙、生乳捲。圖／全家便利商店提供
全家化身最強甜點地圖，FamiPort獨家預購名店領軍，首賣金箔、迷你蛋黃酥，再推蛋黃酥風味泡芙、生乳捲。圖／全家便利商店提供

進入盛夏，全家便利商店推出近百款甜點新品，實體通路與FamiPort預購同步展開，以「清爽水果派對」與「輕奢名店甜點」兩大主題，網羅國產水果與名店選物，打造多果感的夏日甜點地圖。

FamiPort中秋檔期搶先開跑，型錄預購主打「蛋黃酥百變進化」，集結東京巴黎甜點、承繼CHENG JI、CREAM CO.鮮奶油有限公司、林記糕餅舖、亞尼克等知名品牌，獨家開賣金莎造型蛋黃酥、迷你一口蛋黃酥、蛋黃酥風味生乳捲、泡芙等多款創新型態甜點，顛覆傳統印象。首波亮點包括東京巴黎甜點「菠蘿紅豆蛋黃酥」、莎士比亞烘焙坊「迷你菠蘿蛋黃酥禮盒」、以及亞尼克話題新品「蛋黃酥風味生乳捲」。林記糕餅舖則推出「蛋黃酥風味金沙紅豆雙餡泡芙」，再延伸至熊夫人「費南雪甜甜圈」，提供法式鳳梨酥與白巧鹹蛋黃雙口味，外型超吸睛。

喜愛鳳梨酸甜滋味的民眾則不可錯過留酥「典藏成雙禮盒」與承繼CHENG JI「香草鳳梨金磚」，以台灣鳳梨結合香草奶油，酸甜清香、層次豐富，展現台式經典的全新風貌。即日起至9月28日，FamiPort預購指定商品享2件9.5折、3件以上9.2折，搭配全盈+PAY滿799元再抽10,000元儲值金。

實體門市另同步推出9款「清爽水果派對」甜點，選用台灣當季水果如香蕉、屏東檸檬、愛文芒果與埔里百香果。首波登場的「水果派對三明治」結合奇異果、水蜜桃、鳳梨與橘瓣共4款水果與鮮奶油；「一根QQ蕉」仿真造型吸睛；「哈密瓜鬆餅」、「蜂蜜雷夢軟歐」皆帶有夏日果香。7月16日起接續推出「檸檬甜甜圈蛋糕」、「熱帶水果乳酪軟歐」、「百香蘋果塔」；蜜柑大福」則於7月23日壓軸登場，這個夏天打造一場清爽果香的甜點派對。

全家FamiPort型錄預購同步推出近百款輕奢名店甜點，搭配全盈+PAY單筆消費滿799元，還可抽10,000元全盈+PAY儲值金。圖／全家便利商店提供
全家FamiPort型錄預購同步推出近百款輕奢名店甜點，搭配全盈+PAY單筆消費滿799元，還可抽10,000元全盈+PAY儲值金。圖／全家便利商店提供
全家以當季果物為靈感，打造「清爽水果派對」9款烘焙、甜點新品，從日系柑橘、百香蘋果乳酪到多果鮮奶油餡一次滿足。圖／全家便利商店提供
全家以當季果物為靈感，打造「清爽水果派對」9款烘焙、甜點新品，從日系柑橘、百香蘋果乳酪到多果鮮奶油餡一次滿足。圖／全家便利商店提供
全家FamiPort型錄預購同步推出近百款「輕奢名店甜點」，主打精緻小巧、創新風味與聯名設計，網羅全台話題甜點品牌，滿足送禮與自用需求。圖／全家便利商店提供
全家FamiPort型錄預購同步推出近百款「輕奢名店甜點」，主打精緻小巧、創新風味與聯名設計，網羅全台話題甜點品牌，滿足送禮與自用需求。圖／全家便利商店提供

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